C'est une grande première dans les cinq grands championnats européens. Pour la première fois, un entraîneur australien va diriger une équipe de l'élite, et ce sera du côté de la Ligue 1 et l'Estac. En effet, le club de l'Aube a officialisé ce mercredi l’arrivée de Patrick Kisnorbo à la tête de l’équipe première. "L’entraîneur de 41 ans s’est engagé ce mercredi avec le club troyen, jusqu’en 2025. Officiant à Melbourne City depuis 2020, il a notamment guidé la formation australienne vers son premier sacre de champion lors de l’exercice précédent et était leader cette saison après 6 journées", indique le communiqué.

Ancien défenseur central, l’Australien a notamment évolué à Leicester et Leeds. "Avec 335 matches à son actif et 18 sélections nationales en A, Patrick Kisnorbo était connu pour son état d’esprit combatif et son fort tempérament. Lors de la saison 2009-2010, il est nommé joueur de l’année avec Leeds. Il terminera sa carrière en tant que capitaine du Melbourne City", rappelle l'Estac, qui précise un accord jusqu'en 2025.

"Le 2 septembre 2020, le technicien australien prend la tête de l’équipe première de Melbourne et créé un engouement sans précédent, grâce à ses méthodes de travail qui galvanisent et fédèrent son jeune effectif, avec notamment une philosophie de jeu à vocation offensive. Pour ses débuts, il contribue au succès des siens et remporte le tout premier titre de champion d’Australie avec Melbourne City (...) L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue et beaucoup de réussite pour cette nouvelle aventure", conclut le communiqué.

