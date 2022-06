Ses échanges avec les dirigeants niçois ont été fructueux", indique le quotidien. L'OGC Nice prépare l'après-Galtier. Alors que ce dernier devrait rejoindre le PSG dans les prochains jours , le club azuréen a identifié son successeur. Et c'est une tête bien connue des supporters niçois, puisqu'il s'agit de Lucien Favre. En effet, selon L'Equipe , le techncien suisse va retrouver un club qu'il a entraîné de 2016 à 2018. "", indique le quotidien.

Ad

Son profil offensif collerait parfaitement aux requêtes des dirigeants du Gym, pas vraiment satisfaits de la frilosité de Galtier la saison dernière. "Prenons la qualité individuellement de nos joueurs offensifs. On est la neuvième attaque du Championnat (avec 52 buts). Je pense que dans les huit qui sont devant, il y en a qui aimeraient avoir notre force offensive (...) Cette équipe, telle qu'elle est constituée, aurait pu avoir de meilleurs résultats. Avec plus d'allant offensif, parfois plus de courage", avait notamment déploré Julien Fournier, directeur du football, ces dernières semaines.

Ligue 1 La mise en garde : Al-Khelaïfi décrète la fin du "bling-bling" au PSG IL Y A 6 HEURES

Sauf surprise ou rebondissement de dernière minute, Lucien Favre sera présent lundi prochain à la reprise de l'entraînement de l'OGCN.

Ligue 1 "Gagner la Ligue des champions" : Aulas et Textor présentent le nouveau projet de l'OL IL Y A 7 HEURES