Le PSG s'attendait probablement à tout, mais certainement pas à vivre une telle semaine. Tout a débuté dans l'après-midi de mardi, lorsque les premières informations autour d'un Kylian Mbappé sur le départ ont fuité . Puis, comme si cela ne suffisait pas, Mediapart y est allé de ses révélations, annonçant que le club de la capitale aurait chargé une agence externe de créer une "armée" de faux comptes Twitter pour mener des campagnes violentes et ordurières sur les réseaux sociaux, notamment contre des médias et des personnalités du club, dont l'international français.

Plus que face aux journalistes, Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, savait qu'il allait affronter la tempête, ce vendredi, en se présentant en conférence de presse. Il s'y est montré particulièrement agacé au moment d'évoquer ces sujets. "Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne me parlez jamais football. Je suis ici, je suis l'entraîneur du PSG, j'en suis fier et heureux, et finalement, je m'aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler 1'30 de football sur une conférence de 10 minutes", a-t-il déploré, assurant que les journalistes "écriraient de toute façon le contraire" de ce qu'il dirait.

Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs

"Vous ne me croyez pas puisque vous écrivez le contraire, vous dites le contraire, a lâché Galtier. Je vous dis que ça se passe bien, qu'ils sont solidaires et vous écrivez le contraire. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs. Sur Kylian, il y a eu des rumeurs sorties l'après-midi du match, Kylian a eu la meilleure des réponses, il a été performant, le meilleur homme du match. Moi, j'ai plein de défauts, mais je suis très honnête, je ne vous mens pas."

Le cas Mbappé, révélateur des luttes intestines au PSG

Concernant les informations de Mediapart, il a refusé de les commenter à deux jours de PSG-OM. "On pourrait peut-être recentrer la conférence sur le sportif. Ca se passe bien dans le vestiaire", a enchaîné l'ancien entraîneur de l'ASSE, passablement agacé par la tournure des évènements. Avant de conclure : "On ne se fait peut-être pas des bisous tous les jours mais ça se passe très bien. Et mieux qu'ailleurs."

