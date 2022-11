Il a fallu se frotter les yeux et vérifier la luminosité à l'extérieur. Dimanche après-midi, à 15h, on a cru revivre des samedis soir qu'on préfèrerait oublier. A la mi-temps du multiplex, un petit but à se mettre sous la dent et l'impression que les démons du passé allaient ressurgir, ceux où la Ligue 1 était en pleine agonie de jeu, d'idées et donc de buts. Il fallait simplement attendre : au final, la 14e journée de L1 ne s'est soldée par aucun de ces 0-0 si emblématiques, un temps, de notre championnat.

Il a fallu se frotter les yeux, encore, au moment de constater que cette saison, seuls 7 des 140 matches disputés jusqu'à présent se sont terminés sur ce score nul et vierge. Une situation qui s'explique sans doute par la saison anormale vécue par l'élite mais surtout sanctionnée par quatre descentes : plus que jamais, les victoires à 3 points pèsent lourd face au bénéfice comptable plus que limité des nuls à 1 point.

En bas, ça s'est mis à jouer pour survivre. Mais en haut, ça chiffre plus que jamais. Alors que la Ligue 1 aborde son dernier week-end avant la Coupe du Monde, le Top 6 n'a jamais semblé aussi dense : les six premières équipes présentent une moyenne de presque 2 points/match (Monaco, Marseille et Lorient sont à 1,92, NDLR). Au même stade de la saison, en 2021-22, l'OGC Nice était un solide dauphin du PSG avec 26 points. Cette année, il ferait un honorable… 7e.

Le PSG, bien sûr, mais surtout Lens et Lorient

Tout en haut, sans surprise, c'est Paris qui domine la meute. Avec 38 points, le PSG réussit le troisième meilleur début de saison comptable de l'histoire depuis l'instauration de la victoire à 3 pts, comme le rappelait notre chroniqueur Elton Mokolo dans Tour d'Europe (voir vidéo). Dans le jeu, ce fut parfois un régal, comme face à Lille (1-7). La MNM n'a jamais été aussi délicieuse tout en étant efficace. Que Paris domine, rien de nouveau. Qu'il ne soit plus isolé dans sa galaxie, en revanche…

Avec 33 points, c'est le RC Lens qui tient une cadence folle. Pour le meilleur début de saison de leur histoire, les Sang et Or enchaînent les performances, les nuits magiques à Bollaert tout en ayant grandi dans la gestion des temps faibles. Résultat : mis en avant pour sa flamboyance depuis le retour en L1, Lens brille par sa sérénité défensive. A la vue de l'effectif et de la dynamique actuelle, voir les Artois en dehors de l'Europe en fin de saison ressemblerait à une déception pour un projet lisible, cohérent et profondément attachant.

Seko Fofana (C) a prolongé au RC Lens au centre du stade Bollaert-Delelis Crédit: Getty Images

Lisible, cohérent, attachant : les adjectifs sont les mêmes au moment d'évoquer l'autre surprise de ce début de saison, le FC Lorient. Habitué à lutter contre la relégation, voilà les Merlus qui s'inventent une odyssée, une saison enchantée avec Régis Le Bris dans le rôle du magicien en chef . Avec 27 points, ils ne sont "que" sixièmes mais rivalisent avec leurs moyens : des idées, du panache et du talent.

Pour le reste, retrouver Rennes, Marseille et Monaco dans ce peloton qui se détache n'a rien de surprenant mais reste rassurant. Les Bretons continuent de grandir, portés par la force d'un collectif parfois spectaculaire, surtout à la maison, mais aussi par des individualités qui ressemblent à des maillons forts du championnat (Terrier, Bourigeaud, Gouiri). Ajoutez-y la découverte d'une pépite comme Désiré Doué et vous comprendrez pourquoi le Stade Rennais est une curiosité répétée, semaine après semaine.

Premier buteur "d'Europe" né en 2005 : Doué, le bien nommé feu follet rennais

Monaco et Marseille sont dans les temps mais n'ont pas réussi à rester constants. Monaco nous a refait le coup du début de saison raté. Pour mieux exploser en deuxième partie de saison ? Marseille a carburé avant de complètement caler. Sa victoire face à l'OL avant de défier l'ASM dimanche ressemblait à un virage qu'il ne fallait pas manquer. Les Marseillais sont encore en vie à défaut d'être complètement en forme.

Lille, seul floué ?

La vraie nouveauté de ce wagon de tête réside dans la récompense par le jeu. La virtuosité du PSG, la solidarité du RC Lens, la verticalité de l'OM, la complémentarité de l'effectif monégasque, l'aspect imprévisible de Rennes et la méthodologie lorientaise à l'heure de construire ses actions sont autant des faits tactiques majeurs de L1 que des instruments efficaces à l'heure de chasser des points.

Au fond, il y a ces six-là et les autres. Comptablement mais pas uniquement. Si l'OL a perdu ses 6 matches contre les membres du Top 6, c'est aussi que le fossé qui sépare les Gones de ce niveau est réel. La tâche de Laurent Blanc est bien plus complexe que ne le laisse apparaître le classement.

"Blanc n'est pas le problème, ni la solution pour l'OL"

Dans l'affaire, seul le LOSC de Paulo Fonseca, franchement séduisant mais parfois terriblement maladroit , manque à la fête. Mais si les Dogues sont en embuscade, c'est aussi parce qu'ils ont une identité propre et une direction claire. C'est en partie grâce à eux que la moyenne de buts continue de grimper : elle frôle désormais les 3 buts/match (2,96).

Bref, si la L1 est aussi débridée, c'est aussi parce que des leaders se sont affirmés. Pas simplement par la force de l'institution, surtout par celle des idées et de la modernité. En 2022, pour espérer accrocher les sommets, c'est désormais la seule route possible. Et c'est tant mieux.

