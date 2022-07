La Bretagne ça vous gagne. Et inversement, Bruno Genesio est parvenu à conquérir le coeur d'une partie des Bretons, ceux qui supportent le Stade Rennais. Bonne nouvelle, il sera là deux ans de plus. L'ex-coach des Gones, élu meilleur entraîneur de la saison 2021-22 par ses pairs, est désormais lié au club jusqu'en 2025. Le Stade rennais l'a annoncé ce vendredi dans un communiqué.

L'un des meilleurs techniciens que je connaisse

"Nous sommes très heureux de pouvoir conserver Bruno. Cela s’inscrit dans la continuité du projet du Stade Rennais F.C. Nos volontés étaient communes. Nous voulions poursuivre avec lui, lui voulait rester. Cette prolongation est logique pour nous. Nous avons hâte d’entamer cette nouvelle saison et de confirmer le travail que Bruno a entrepris avec l’ensemble du club depuis son arrivée", a confié Olivier Cloarec, président exécutif du Stade Rennais.

C'est une affaire qui fonctionne entre Genesio et Rennes. L'équipe a terminé 4e du championnat de France 2021-22, en proposant un jeu souvent très séduisant. "C’est l’un des meilleurs techniciens que je connaisse. Je me suis régalé de la manière dont il a fait jouer l’équipe cette saison en respectant l’intégration de nos jeunes du centre de formation, en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Conférence League et en décrochant une quatrième place synonyme d’Europa League", a appuyé Florian Maurice, directeur technique du club.

