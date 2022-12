n’exclut pas de déménager du Parc", alors que le leader de Ligue 1 souhaite racheter son stade emblématique dont il n’est que locataire. Le sujet est brûlant depuis quelques jours maintenant. Depuis l'offensive de Nasser Al-Khelaïfi fin novembre, en fait. Lors d'une interview accordée à Marca , le président du PSG a mis en exergue les tensions entre le club parisien et la mairie de Paris. Avec le Parc des Princes au cœur des débats. NAK a ainsi lancé que le PSG "", alors que le leader de Ligue 1 souhaite racheter son stade emblématique dont il n’est que locataire.

"Nous voulons un stade comme le reste des clubs, a-t-il argumenté. Nous devons augmenter nos revenus, avoir un meilleur stade pour nos supporters (…) Le conseil municipal (de Paris) pense que nous plaisantons, mais ce n'est pas le cas et nous prenons les autres options très au sérieux. Nous étudions d'autres alternatives car je pense que nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes."

Le PSG en sait justement un peu plus sur l'une de ces "alternatives" : le Stade de France. Alors que l'idée de construire un nouveau stade est aussi évoquée, la mythique enceinte située à Saint-Denis est au centre des discussions comme possible point de chute du PSG. Surtout que d'après Bloomberg, le gouvernement français serait tenté par l'idée de trouver preneur pour le Stade de France, qui n'a pas de club résident. Et selon L'Equipe, le PSG connait le prix d'une telle envie : 600 millions d'euros.

D'après le quotidien sportif, le Stade de France aurait été estimé à cette hauteur là en cas de vente lors d'une évaluation réalisée par le service des Domaines. De quoi refroidir Nasser Al-Khelaïfi and co dans leur possible désir de filer dans le nord de Paris alors qu'ils trouvent déjà la mairie de Paris trop gourmande pour le Parc ? C'est possible, surtout que L'Equipe rappelle que des travaux sont à prévoir pour correspondre aux désirs des champion de France. Si c'est le cas, le PSG aurait de toute manière d'autres idées en tête en cas d'échec du rachat du Parc de Princes.

