Un savant mélange entre technologie et football. Voilà ce qui caractériserait certainement le mieux John Textor, futur actionnaire majoritaire d’OL Groupe . Mais avant de se faire un nom à Hollywood puis en Premier League, l’Américain de 56 ans s’est d’abord fait connaître, à plus petite échelle, sur les rampes de skateboard floridiennes.

Ad

Originaire d’une “famille de classe moyenne” du Missouri comme il aime à le rappeler, John Textor a tout d’abord fait partie de la “Sims Skateboards team”, référence de la discipline à l’époque, dans laquelle il a performé au cours des années 70. Pas seulement “bon” sur la planche, il était alors étiqueté à l’époque comme l’un des seuls skateurs à avoir battu le multiple champion du monde Rodney Mullen en compétition de freestyle.

Ligue 1 Galtier au PSG, un accord serait presque trouvé avec Nice IL Y A 15 HEURES

La génération dorée de l'OL est-elle passée à côté d'un plus grand destin ?

Gourou de la réalité virtuelle à Hollywood

Malheureusement pour lui, John Textor a dû ranger sa planche au garage après une chute qui a entraîné une sévère blessure à la tête au début des années 80. Soucieux de se trouver une nouvelle passion, l’Américain se lance alors dans la Tech. Un pari réussi, puisque ce désormais richissime homme d’affaires, dont la fortune est estimée à 3 milliards d’euros, était vu en 2016 par Forbes comme le “gourou de la réalité virtuelle à Hollywood".

Car après s’être fait connaître dans le monde du sport urbain US, c’est bien via les studios de cinéma que John Textor devient un personnage clef du show business californien. Non pas devant la caméra mais dans l’ombre des plus grandes stars du cinéma hollywoodien. Programmateur informatique de formation, l’ancien champion de skateboard se lance donc dans la réalité virtuelle.

De 2006 à 2012, l’entrepreneur préside le conseil d’administration de Digital Domain, un studio d’effets spéciaux créé par le réalisateur de Titanic, James Cameron. Sur grand écran, les années 2000 voient passer de nombreux films marqués par la patte John Textor : Transformers, Tron: Legacy, ou encore Pirates des Caraïbes. L’un de ses chefs-d'œuvre restant la transformation physique de Brad Pitt dans L'Étrange histoire de Benjamin Button (2008), pour laquelle il a été oscarisé.

John Textor, nouvel actionnaire majoritaire de l'OL en mai 2022 Crédit: Imago

Créateur d'hologrammes

Puis après le cinéma, Textor s’attaque à la musique, tout en conservant sa spécialité. Lors du festival de Coachella (Californie), il laisse pantois les dizaines de milliers de spectateurs en faisant apparaître l'hologramme du célèbre rappeur Tupac Shakur, assassiné en 1996. Il récidive en 2014 avec Michael Jackson, lors des Billboard Music Awards.

“a l'intention de développer une bibliothèque robuste de visages et de caractères humains entièrement fonctionnels, qui permettra aux gens de communiquer avec les principales plateformes d'intelligence artificielle”, décrit-il en page d’accueil de son site. Après avoir goûté au milieu des artistes, le businessman américain creuse un peu plus dans la technologie et s’intéresse à l’intelligence artificielle. Il fonde alors Evolution AI. Cette entreprise

L'incursion dans le football

En parallèle, John Textor décide de revenir à ses premières amours : le sport. Il commence par investir dans une plateforme de streaming d’événements sportifs en créant FuboTv. Cette décision sera celle qui l’emmènera doucement vers le milieu du football. Mais pour une fois, ses tentatives restent vaines durant un moment.

Newcastle, Brentford, Watford puis Benfica (25 % des parts) en juillet 2021, Textor essuie plusieurs échecs avant de finalement se tourner vers Crystal Palace, dont il rachète 18% des parts. Sur sa lancée, l’investisseur acquiert par la suite le club brésilien de Botafogo (90% des parts) avant de revenir en Europe pour s’emparer du RWD Molenbeek (80%), avec l’objectif de retrouver la première division belge.

Passionné mais lucide, Textor n’hésite pas à recadrer les choses lorsque son carnet de chèques provoque l'emballement, avant même de voir les résultats sur le terrain. A l’image de ses propos tenus lors de sa reprise de Botafogo : "J'ai entendu des commentateurs dire qu'un début réussi serait d'obtenir une qualification en Copa Sudamericana. Je pense que ce sera un bon début si nous ne sommes pas relégués."

A l’aise avec les réseaux sociaux, il use de Twitter à la perfection quand il s’agit de faire passer ses idées ou de crier au scandale, comme lorsqu’un penalty avait été, selon lui, injustement sifflé contre son équipe : “C'est une honte ! On doit nettoyer le football brésilien. Savio Pereira Sampaio, vous devez abandonner (l'arbitrage) pour le bien de notre sport.” Des caractéristiques qui le rapprochent quelque peu de son futur PDG, Jean-Michel Aulas, dont la verve sur Twitter n’a que peu d’égal dans le milieu du football français. Un futur duo de snipers des mots débusqué ?

Ligue 1 La nouvelle ère se confirme : l'OL entre en négociation de vente avec Textor IL Y A 15 HEURES