Le 6 juillet dernier a marqué un tournant dans la carrière de Steve Mandanda et, quelque part, dans l'histoire de l'OM. Après avoir été libéré de ses deux dernières années de contrat par le club phocéen, le portier emblématique de Marseille s'est engagé pour deux saisons avec le Stade Rennais , soucieux de ne pas revivre une saison de plus dans l'ombre de Pau Lopez.

Regardez le Tour de France en direct sur Eurosport

Ad

Présenté à la presse bretonne ce lundi, l'ancien capitaine olympien a donc eu l'occasion de justifier sa décision de mettre fin à une aventure de près de 15 ans et 609 matches. "Ça a été un choix mûrement réfléchi. J’ai eu les premiers contacts à la fin de saison, avec Florian Maurice. Ensuite, j’ai eu la chance de voir le coach. J’ai beaucoup, beaucoup réfléchi par rapport à ma situation qu'on connaissait à Marseille. A côté de ça, il y avait ici un projet très ambitieux", a-t-il expliqué.

Ligue 1 Ekitike vers le PSG, ce serait de plus en plus sérieux IL Y A 2 HEURES

Revenu sur le devant de la scène lors de la fin du dernier exercice grâce à de belles prestations sur la scène européenne, Mandanda n'avait toutefois eu droit qu'à 20 matches toutes compétitions confondues, Jorge Sampaoli lui préférant son concurrent espagnol. Et puisqu'il n'a pas obtenu plus de garanties après l'arrivée d'Igor Tudor, le joueur également passé par Crystal Palace est allé chercher du temps de jeu ailleurs.

Les Bleues au-dessus de la mêlée ? "Et elles ont une marge de progression..."

J'avais encore envie de jouer, de prendre du plaisir

"En prenant la décision de venir ici, je devais être convaincu que j’avais encore cette volonté et cette envie d’être très performant et d'aider le club. J'avais encore envie de jouer, de prendre du plaisir, de gagner. De là, je les ai rappelés pour valider mon choix et accepter de rejoindre le club", a-t-il développé. Avec les Rouge et Noir, il sera titulaire indiscutable et aura l'occasion de retrouver la Ligue Europa, dont il avait disputé la finale en 2018. L'un des moments forts de sa carrière à Marseille.

"Je suis attaché à l’OM, j’ai tout vécu là-bas. Je suis le joueur que je suis grâce à ce club. J’ai donné tout ce que je pouvais. Mais après avoir bien réfléchi, j’étais persuadé que c’était le moment et que la suite était au Stade Rennais", a-t-il insisté. Avec, en ligne de mire, l'équipe de France, dont les portes lui seront un peu plus ouvertes dans ce contexte, à un peu plus de quatre mois du Mondial qatari. "Je veux retrouver beaucoup plus de temps de jeu, être performant. Et si c’est le cas, bien sûr qu’il y a toujours cette possibilité (…) L’équipe de France ne se refuse jamais". Les promesses de temps de jeu non plus.*

"Geyoro, l'arme offensive inattendue mais révélatrice du potentiel offensif incroyable des Bleues"

Ligue 1 Un an de plus : l'OL blinde (encore) Caqueret jusqu'en 2027 IL Y A 8 HEURES