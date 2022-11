Au coup de sifflet final, Strasbourgeois comme Lorientais pouvaient nourrir des regrets. Longtemps, les Bretons ont tenu la corde pour s’imposer lors de ce match de la 15e journée de Ligue 1, dimanche à la Meinau, grâce à un but précoce de Terem Moffi (5e). Mais les Alsaciens ont fini par revenir, en fin de match, grâce à Habib Diallo (87e) et ont ensuite poussé pour s’imposer. En vain. Lorient est provisoirement quatrième, en attendant le choc entre Monaco et l’OM plus tard dans la soirée. Strasbourg, qui n’a toujours pas gagné à domicile cette saison, pointe au 19e rang, à deux points de Brest, premier non relégable.

Les Lorientais, qui avaient un peu marqué le pas lors des précédentes journées (deux défaites, deux nuls), après un début de saison canon, ont failli réaliser le coup parfait. Après seulement quelques minutes, un corner de Le Fée touché par Liénard au premier poteau bénéficiait à Terem Moffi, oublié dans la surface et buteur en force (0-1, 5e). Son dixième but de la saison en championnat.

Les changements de Stéphan

Le RCSA a ensuite monopolisé le ballon, mais s’est longtemps frustré face à un bloc l’orientais très bien en place. Avec rigueur et discipline, les coéquipiers de Dango Ouattara n’ont offert que très peu d’espaces aux Strasbourgeois, dominateurs sans être réellement menaçants. Après un bon pressing sur Djiku, Terem Moffi aurait même pu s’offrir un doublé mais l’attaquant n’a pas cadré sa frappe face à Matz Sels (34e).

Dos au mur, Julien Stéphan a multiplié les changements, particulièrement offensifs. Dès le retour des vestiaires, Delaine, entré à la place de Le Marchand, amenait plus de fougue, matérialisée par des occasions pour Bellegarde (50e) et Pierre-Gabriel (50e), mis en échec par Mannone. Peu après l’heure de jeu, c’est Mothiba qui entrait à son tour, à la place d’Aholou. Des choix risqués, qui ont fini par porter leurs fruits.

Lorient à trois points du podium

L’égalisation a fini par surgir en fin de match. Trouvé par Fila sur la droite de la surface lorientaise, Bellegarde redressait parfaitement son ballon pour Habib Diallo, dont la reprise terminait victorieusement au fond des filets (1-1, 87e). La Meinau a poussé derrière son équipe pour arracher un succès précieux mais les Bretons, acculés dans leur surface, n’ont pas craqué une seconde fois.

Les regrets, finalement, seront sans doute plus forts pour Strasbourg, bien loin de ses objectifs du début de saison. Les Alsaciens restent englués dans la zone rouge, alors que démarre la trêve liée à la Coupe du monde. Les Bretons, eux, seront au mieux cinquièmes ce soir, à trois petits points du podium. Malgré une série de cinq matches sans succès, Régis Le Bris et ses hommes devraient largement s’en contenter.

