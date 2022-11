La digestion est difficile. Après une saison glorieuse, à quelques points d'une qualification en Coupe d'Europe, Strasbourg vit un début de saison très compliqué. Ce samedi, le Racing s'est sabordé. Après une entame parfaite, ponctuée de deux buts, il s'est désintégré sur la pelouse d'Ajaccio. Entre penalties offerts, manque d'engagement et peur au ventre. Résultat, quatre buts encaissés en 15 minutes, une défaite face à un adversaire direct pour le maintien et une 18e place qui sanctionne une formation à la dérive.

En première ligne, Julien Stéphan mesure à quel point le football est ingrat. Encensé l'an passé, le voilà au centre des crispations. Interrogé sur son avenir par nos confrères d'Amazon Prime, il s'est défendu ardemment : "Je ne sais pas si on peux être le problème quand on était la solution trois mois avant, a-t-il argumenté. Ce n'est pas à moi de répondre. L'énergie et la force, je les ai. J'avais bien conscience depuis le départ qu'on allait vivre une année beaucoup plus difficile. Aussi difficile, avec autant de différences de performances à certains postes, pas forcément... Mais ça fait partie de la vie d'un entraîneur." Strasbourg affrontera Lorient le week-end prochain avant la longue trêve internationale. Un nouveau résultat négatif pourrait encore fragiliser l'ancien coach du Stade Rennais.

