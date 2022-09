Dimanche après-midi frustrant pour Strasbourg. En manque cruel de réussite mais aussi encore un peu trop nerveux, les Alsaciens ont dû se contenter d'un match nul face à Clermont, lors de la 7e journée de Ligue 1 (0-0). Volontaires, ils ont trouvé deux fois la transversale sans réussir à faire trembler les filets. Frustrés comme l'ensemble de ses partenaires, Maxime Le Marchand a été expulsé en fin de match (88e) et les hommes de Julien Stéphan n'ont toujours pas gagné cette saison. Ils pointent à la 15e place du classement tandis que le CF63 occupe la 8e place.

Bien décidés à repartir sur un chemin vertueux, les Strasbourgeois se sont pourtant tout de suite rués à l'assaut de la surface adverse. Suspendu pour ce match, leur entraîneur avait décidé de mettre de côté son habituel 3-5-2 pour un nouveau 4-4-2 losange avec Ludovic Ajorque et Habib Diallo devant. Les deux attaquants ont fait parler leur puissance et le premier a vite alerté Mory Diaw d'un tir en pivot (2e). Placé en sentinelle Mouhamadou Diarra a aussi obligé le gardien auvergnat à s'envoler devant sa lucarne droite pour détourner sa puissante reprise (15e). L'arrière droit Colin Dagba, lui, a un peu trop croisé sa belle volée (19e).

Au total, le RCSA a décoché 6 tirs dans les 20 premières minutes et continué ensuite mais la petite reprise du genou droit d'Adrien Thomasson aux six mètres a fini sur la transversale (29e). Ajorque, de son côté, n'a pas obtenu de penalty dans la foulée malgré une obstruction de Max Caufriez (30e). Juste avant la pause, Le Marchand a aussi trouvé la barre des Auvergnats d'une tête piquée sur corner (45e+3). En face, Clermont avait certes tenu le ballon (60% de possession à la mi-temps) mais s'était surtout montré totalement inoffensif.

Strasbourg n'y arrive pas

A la reprise, Kévin Gameiro a remplacé Ajorque qui ne s'était pas remis du coup de coude dans le plexus de Caufriez (46e). Le RCSA a cependant peiné à repartir de l'avant. Il a fini par le faire mais a encore terriblement manqué de réussite avec une frappe croisée rasante de Gameiro repoussé sur la ligne par Johan Gastien alors que Diaw était battu et la reprise de Thomasson derrière qui a fini dans le visage du portier, pourtant au sol (64e).

Clermont a tout de même enfin répondu et le tir de Jodel Dossou a frôlé la lucarne droite de Mats Sels (66e). Dans la foulée, Muhammed Cham puis Jérémie Bela ont sollicité le portier alsacien (68e et 69e). Dans ce match âpre, Le Marchand, averti en première période, s'est laissé gagner par la frustration et a été expulsé pour une faute inutile au milieu de terrain (88e). Strasbourg enchaîne un second match nul avec un expulsé mais si celui obtenu à Brest était encourageant, celui face à Clermont se révèle plus inquiétant.

Adrien Thomasson (Strasbourg) à la lutte avec Yohann Magnin (Clermont Foot) en Ligue 1. Crédit: Getty Images

