Rennes a mis le temps mais a réussi son coup. Malgré une prestation peu aboutie, les Bretons ont su aller s'imposer sur le fil à Angers, dimanche, lors de la 12e journée de Ligue 1 (1-2). Amine Gouiri avait logiquement ouvert le score (43e) mais les hommes de Bruno Génésio ont trop ronronné et Amine Salama a égalisé (53e). Lovro Majer a cependant transformé un penalty à la dernière minute (90e+4) pour offrir à Rennes un 4e succès de rang en championnat et une 4e place au classement. A l'inverse, Angers subit une 4e défaite de suite et reste avant-dernier.

Face à des Angevins déjà au bord de la crise au coup d'envoi, les Rennais ont semblé partir fort en obtenant, dès les premières secondes, un corner sur lequel Christopher Wooh a loupé la cible de peu (1e). La direction était la bonne mais les visiteurs n'ont curieusement pas insisté. Maîtres du ballon avec plus de 70% de possession en première période, ils ont joué trop lentement au grand désarroi de leur coach qui criait sur le bord du terrain.

Gouiri encore buteur

Martin Terrier ou Benjamin Bourigeaud se sont ainsi longtemps montrés empruntés. Le second a tout de même bien lancé Hamary Traoré sur la droite pour un centre en retrait qui a permis à Gouiri de solliciter Paul Bernardoni (10e). Bourigeaud a également alerté le portier adverse sur un coup franc axial (27e). Alors qu'angers commençait à sortir de son camp et avait même enchaîné plusieurs corners, Terrier a enfin trouvé la bonne inspiration. Il a joliment combiné avec Flavien Tait en repiquant dans l'axe depuis la gauche puis s'est appuyé sur Bourigeaud pour laisser passer sa remise entre ses jambes et permettre à Gouiri d'ajuster Bernardoni (0-1, 43e).

Ce 5e but en championnat cette saison de l'ancien Niçois, son 4e de suite, aurait dû définitivement lancer les Bretons. Ce ne fut pourtant pas le cas. Solidaires et compacts en défense, les Angevins ont aussi davantage joué vers l'avant au retour des vestiaires en s'appuyant notamment sur la qualité technique d'Azzedine Ounahi. C'est toutefois l'ancien Rennais Adrien Hunou qui, depuis son camp, a parfaitement lancé Salama. Le remuant attaquant de 22 ans est allé tromper Steve Mandanda pour inscrire son 3e but de la saison.

Mandanda inspiré

Salama a même failli encore surprendre une trop tendre défense centrale rennaise, mais la jeune pépite a trop décroisé sa tête aux six mètres (67e). La rencontre est devenue indécise d'autant que Wooh puis Theate ont loupé de peu le coche sur corner à deux reprises (64e et 84e). Genesio a injecté du sang frais avec Majer et Désiré Doué (69e), puis Kamaldeen Sulemana et Birger Meling (77e) et enfin Matthis Abline (86e).

Alors que Hunou a raté une belle opportunité après un joli numéro de l'entrant angevin Farid El-Melali (87e), c'est Steve Mandanda qui a trouvé la lumière. Le gardien de 37 ans avait signé la première passe décisive de sa carrière face à Auxerre (5-0, 7e journée), il a encore eu le bon coup d'oeil avec une très longue relance au pied qui a permis à Abline d'aller obtenir un penalty sur une faute d'Ibrahim Amadou (90e+2). Majer, décevant jusque-là, a transformé la sanction et dignement fêté sa récente prolongation de contrat (1-2, 90e+4). Rennes enchaîne une 6e victoire toutes compétitions confondues et affirme ses ambitions. Pour Angers et son coach Gerald Baticle, la situation devient très tendue d'autant que des matches contre Monaco, Lens et Lille se profilent.

