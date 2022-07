Décomplexé, Nordi Mukiele ne l'est pas totalement. Normal quand on débarque à 24 ans dans un vestiaire composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, ou Sergio Ramos pour ne citer qu'eux. Mais dans une interview accordée à L'Equipe , le défenseur de 24 ans, tout juste débarqué dans le club de la capitale après quatre ans passés outre-Rhin, a confié qu'il savait qu'il a des arguments à faire valoir au Paris Saint-Germain.

Ad

"Lorsqu'on rejoint un grand club, forcément, il y a une part de risque. Après, je pense que je suis préparé, avance l'international français. Vous m'auriez posé la question il y a deux ans, je vous aurais dit que je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, je sais que je le suis." En Allemagne, Mukiele a pu se confronter au très haut-niveau, surtout en Ligue des Champions : "À Leipzig, j'ai connu l'Europe, des matches références contre Paris, Manchester City ou United. Si un joueur a envie d'évoluer, il doit passer par les grands clubs et aujourd'hui, j'y suis. Et je me sens prêt. Alors oui, c'est un risque, mais un très bon risque."

Ligue 1 Galtier compte sur lui : nouvelle saison, nouveau rôle pour Neymar IL Y A UNE HEURE

Nordi Mukiele a signé au PSG Crédit: Getty Images

Conscient d'être attendu au tournant, le défenseur confie ne pas avoir peur des critiques : "[Elles] font partie du jeu. Ici, bien sûr, je serai plus exposé. Ces critiques-là, je vais les prendre et faire en sorte qu'il y en ait moins. Sincèrement, je n'ai pas peur. Je me suis préparé à cela. (...) Je suis quelqu'un qui aime gagner. Venir au PSG est quelque chose qui me challenge et qui correspondait à ce que j'avais au fond de moi."

Luis Campos m'a parlé d'état d'esprit, de mentalité

Un challenge vendu par Luis Campos, qui n'a pas manqué de détailler auprès du joueur le projet parisien pour la saison à venir : "Luis Campos a appuyé sur l'idée que j'étais dans une équipe où le collectif était la chose la plus importante. Il m'a parlé d'état d'esprit, de mentalité, de ces nouvelles choses qu'il souhaite mettre en place. Il connaît ma mentalité : je suis un guerrier, quand je suis sur le terrain, je me bats pour tout le monde. C'est ce que je vais faire ici."

Ligue 1 Grâce à la précieuse manne de CVC, la Ligue 1 se refait une beauté IL Y A UN JOUR