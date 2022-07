Alphonse Areola a rejoint West Ham contre un peu plus de 9 millions d'euros, l'OGC Nice a levé l'option d'achat de Marcin Bulka (2 millions d'euros), Colin Dagba a rejoint Strasbourg en prêt, Angel Di Maria est parti libre, tout comme Xavi Simons. Doucement mais sûrement, Paris procède à un dégraissage qu'il veut d'envergure dans ce mercato d'été. Mais les dossiers les plus complexes sont encore loin d'avoir été gérés.

Regardez le Tour de France en direct sur Eurosport

Ad

Samedi, Le Parisien a dévoilé la liste des onze joueurs que le club francilien considérés comme indésirables. La simple lecture de cette dernière donne une idée de l'ampleur du chantier.

Ligue 1 Clauss, la cible de l'OM a du sens IL Y A 16 HEURES

Abdou Diallo

Éric Junior Dina Ebimbe

Julian Draxler

Idrissa Gueye

Ander Herrera

Mauro Icardi

Thilo Kehrer

Layvin Kurzawa

Leandro Paredes

Danilo Pereira

Georginio Wijnaldum

Certains noms régulièrement évoqués dans le sens des départs ces derniers temps manquent à l'appel, comme ceux de Presnel Kimpembe et Arnaud Kalimuendo. Mais les onze ci-dessus suffisent à créer le débat. Ainsi, trois catégories peuvent être identifiées.

Ils peuvent encore jouer un rôle

Le premier cas qui interpelle est celui de Leandro Paredes. Que ce soit parmi les joueurs déjà sous contrat ou les potentiels arrivants ( Renato Sanches ), l'Argentin présente un profil unique. Sa grinta, son impact et sa qualité de jeu long en font, sur le papier, un candidat plus que crédible dans le double pivot du 3-4-1-2 que Christophe Galtier devrait mettre en place. Au minimum dans un rôle de doublure. Sans compter qu'il fut, à l'échelle de la saison dernière, l'un des meilleurs milieux de terrain parisiens.

Galtier : "Si j'ai accepté ce poste, c'est que j'en suis capable"

Un cran plus bas, en défense, la liste semble trop garnie, sauf si Paris a prévu de vendre… pour racheter derrière. Entre Danilo Pereira, Thilo Kehrer et Abdou Diallo, le PSG serait bien inspiré d'en garder au moins un. Il permettrait de doubler les postes chez les centraux aux côtés de Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et El Chadaille Bitshiabu, si ce dernier est progressivement intégré à la rotation, et si l'on considère l'arrivée du Slovaque comme actée. Danilo pourrait être le gagnant, lui qui a une cote moins élevée que ses deux coéquipiers et présente l'avantage d'être polyvalent.

Enfin, le cas Wijnaldum se discute aussi. Le Néerlandais a clairement été l'un des plus gros flops de la saison dernière pour son premier exercice en Ligue 1. Mais il suffit de se rappeler de ses prestations avec Liverpool pour avoir envie de lui offrir une seconde chance. Surtout, il y a l'aspect tactique. En 2019 - mais pas que - c'est avec brio qu'il avait occupé une place de numéro 10 dans le 3-4-1-2 de Ronald Koeman en sélection. Capitaine efficace devant le but, Wijnaldum faisait alors parler son gros volume de jeu. Dans la capitale, il y a une place de doublure à pourvoir à ce poste, derrière Neymar ou Messi.

Sportivement, il n'y a plus de place pour eux

C'est une évidence, Paris doit dégraisser. Nous le disions plus haut, au moins deux joueurs parmi Danilo, Diallo et Kehrer doivent quitter le club, sous peine de voir leur temps de jeu très réduit. Et s'il faudra trouver une double à Achraf Hakimi côté droit après le départ de Colin Dagba, le champion de France est plus que bien équipé à gauche, avec Nuno Mendes, Juan Bernat et Layvin Kurzawa.

Soit, dans l'ordre, le titulaire, le remplaçant, et le placardisé. L'ancien Monégasque n'a, en effet, presque aucune chance de retrouver du temps de jeu. L'incohérence de sa prolongation de contrat en 2020 pour quatre saisons - et en pleine période de Covid - a suffisamment été soulignée. Il s'agit désormais de réparer cette erreur.

Le crève-cœur Mandanda : "C'est le premier gros risque pris par Longoria"

Mais le secteur le plus bouché est sans aucun doute le milieu de terrain. Dans le futur système de Galtier, il n'y aura plus que deux places de titulaires pour les profils de numéros 6 ou 8. Et donc beaucoup trop de prétendants, sans compter que Renato Sanches pourrait suivre Vitinha dans le sens des arrivées, même si le Portugais peut évoluer plus haut.

Idrissa Gueye, Ander Herrera et Eric Junior Dina-Ebimbe sont clairement de trop. Surtout si Paris veut donner du temps de jeu au très prometteur Warren Zaïre-Emery (16 ans), brillant lors du sacre de l'équipe de France U17 à l'Euro, voire à Ayman Kari (17 ans), qui vient de signer son premier contrat professionnel.

Il y aurait la place, mais…

Reste, enfin, une catégorie bien particulière. Celle des joueurs dont le profil pourrait être utile au PSG la saison prochaine… mais qui sont bien trop chers par rapport à leur rendement. Julian Draxler et Mauro Icardi, pour ne pas les citer.

Le cas de l'Allemand est problématique depuis plusieurs années déjà. A 28 ans, il rappelle de temps à autres qu'il reste capable de fulgurances. Mais son apport est devenu quasi nul. Le milieu offensif n'a disputé qu'une cinquantaine de matches de Ligue 1 sur les trois dernières saisons et reste sur un exercice à deux buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues. Son profil aurait du sens comme doublure en soutien des deux attaquants. Mais son état de forme est en total décalage avec ses 562 000 euros mensuels.

"Son souci, c'est qu'il est démodé" : Ronaldo est dans une impasse

Celui de l'Argentin avait commencé à poser question dès sa deuxième saison dans la capitale, avant de devenir presque insoluble lors du dernier exercice, bouclé avec cinq buts en 30 matches toutes compétitions confondues. Indigne de ce qu'il avait montré avec l'Inter Milan en Serie A, puis confirmé avec Paris à son arrivée. C'est simple, Icardi est l'un des deux seuls recours derrière Kylian Mbappé dans un profil de numéro 9, avec Arnaud Kalimuendo. Mais il est l'un des échecs majeurs de Leonardo sur le marché des transferts. A 800 000 euros par mois, Paris doit s'en débarrasser et de Gianluca Scamacca à Hugo Ekitike en passant par Robert Lewandowski , les pistes explorées pour le remplacer sont bien identifiées. Les prétendants ne seront pas nombreux…

Ligue 1 Lewandowski, l'étrange priorité du PSG IL Y A 17 HEURES