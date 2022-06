Après avoir assuré la prolongation de contrat de Kylian Mbappé puis levé l'option d'achat de Nuno Mendes , Paris lance définitivement les grandes manœuvres dans le sens des arrivées. Selon le journaliste portugais Bruno Andrade, qui collabore avec UOL Desporte et CNN Portugal et va dans le même sens que O Jogo plus tôt dans la journée, le PSG est proche de s'attacher les services de Vitinha, le milieu de terrain du FC Porto.