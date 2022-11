C'est devenu le dada des réalisateurs de filmer en direct les réactions toujours très effusives de Pablo Longoria, le président de l'OM, lorsque son équipe encaisse ou marque un but. Un exemple parmi d'autres du coeur que met l'Espagnol à l'ouvrage, quand il s'agit de son club. Ce jeudi, Marca publie un entretien au cours duquel le natif d'Oviedo est revenu sur son ascension fulgurante jusqu'au poste de président, qu'il occupe depuis le mois de février 2021.

Qu'est-ce qui pourrait me motiver plus que diriger l'OM ?

Malgré les dernières contre-performances de l'équipe de son protégé Igor Tudor, l'Espagnol de 36 ans l'assure : "il est très difficile de trouver un niveau de motivation plus important, au quotidien." S'il reconnaît volontiers que diriger un tel club "use beaucoup", Pablo Longoria soutient qu'il serait là encore "difficile de trouver un défi plus stimulant".

Pablo Longoria, le président de Marseille Crédit: Getty Images

Le président olympien fait part également au quotidien ibérique de son ascension supersonique au plus haut poste de direction, lui qui est avant tout passionné de football et qui a fait ses gammes comme scout : "Quand j'ai commencé comme recruteur, mon objectif était d'être le meilleur d'Espagne, pour devenir responsable de recrutement, puis directeur sportif, sans nul autre but que de grandir. Mais il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire", pose celui qui a pris le relais en temps de crise sur la Canebière, il y a deux saisons. Les supporters de l'OM peuvent se consoler : leur capitaine ne semble pas prêt à quitter le navire de sitôt.

