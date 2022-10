statistique en vigueur à l’orée du week-end). Le tout sans collectionner les nuls. Après 9 journées cette saison, C’est assez énorme", se réjouit Franck Haise. Manchester City fait la course en tête, devant le Paris Saint-Germain… et le RC Lens. La course en question n’a aucune valeur autre que symbolique, mais elle traduit la forme rugissante des Sang et Or. Cela fait six mois qu’ils ne perdent plus en Ligue 1, soit dix-sept rencontres sans défaite. Les Lensois sont seulement battus en la matière par Paris (18) et City (20), au sein des cinq "grands championnats" européens (). Le tout sans collectionner les nuls. Après 9 journées cette saison, ils ont déjà décroché 21 points , un bilan qui correspond à la meilleure entame de l’histoire du club. "", se réjouit Franck Haise.

Nous sommes solides. Il y a de la confiance, mais cette confiance ne nous empêche pas de mettre beaucoup d'intensité dans notre jeu", a-t-il insisté dimanche dernier, au soir d’un succès face à l’OL (1-0). Une victoire décrochée grâce à un penalty de Florian Sotoca à la 82e minute, à la suite d’une main de Thiago Mendes. "Quand ça ne tourne pas en notre faveur, c’est qu’on ne mérite rien, généralement", Rester invaincu est un levier de motivation que l’entraîneur de 51 ans ne renie pas. Il guette seulement l’écueil de l’embourgeoisement. "", a-t-il insisté dimanche dernier, au soir d’un succès face à l’OL (1-0). Une victoire décrochée grâce à un penalty de Florian Sotoca à la 82e minute, à la suite d’une main de Thiago Mendes. "", avait analysé Anthony Lopes , gardien rhodanien. La réciproque est vraie.

Le refus de la défaite

En ce moment, cela "tourne" du bon côté pour Lens. On l’attribue volontiers au public incandescent de Bollaert (concernant les matches à domicile, donc) et à un jeu léché qui contribue à la notoriété grandissante de Haise. Mais c’est aussi une question de "caractère" selon le technicien qui affiche la meilleure moyenne de points pour un coach lensois en L1 (1,65/match, après 85 rencontres). Un atout qu’il avait mis en avant après le nul arraché, à dix contre onze, sur la pelouse de Reims il y a un mois (1-1). Loïs Openda avait égalisé à la 82e minute, déjà, son entraîneur serrant le poing : "On peut se satisfaire d’avoir refusé la défaite."

Du jeu, des émotions, des retournements de situation", se ravit-il. Lens, c’est tout cela. Mais c’est aussi la capacité à grappiller de manière minimaliste en déplacement, avec des 0-0 à Ajaccio et Nantes cette saison, contre aucun match aussi terne à la maison. Une pincée de pragmatisme dans cet ensemble enthousiasmant, personnifié par le courtisé Seko Fofana, qui a fait le choix de prolonger avec le club artésien jusqu’en 2025. ", se ravit-il. Lens, c’est tout cela. Mais c’est aussi la capacité à grappiller de manière minimaliste en déplacement, avec des 0-0 à Ajaccio et Nantes cette saison, contre aucun match aussi terne à la maison. Une pincée de pragmatisme dans cet ensemble enthousiasmant, personnifié par le courtisé Seko Fofana, qui a fait le choix de prolonger avec le club artésien jusqu’en 2025. Une prolongation en grande pompe , à Bollaert, dans la foulée d’un large succès face à Lorient le 31 août (5-2). Une belle image, mais aussi le témoin d’une progression qui pourrait se pérenniser.

Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens. Crédit: Imago

Fofana est resté… et cela se voit

"Avant d’arriver ici, le projet était de stabiliser et de faire grandir le club. Cette saison, je pense qu’il y aura moyen de faire un truc plus grand", avait alors ambitionné Fofana, devant plus de 34 000 supporters. Cinq semaines plus tard, le RC Lens est 4e de Ligue 1 à l’aube de la 10e journée, après avoir bouclé deux opus au 7e rang. L’international ivoirien n’y est pas pour rien. Depuis le début de la saison 2021-2022, le capitaine lensois a par exemple été impliqué dans 244 séquences aboutissant à un tir, dans l’élite. Pour vous donner une idée de la performance : un seul joueur fait mieux et il s’appelle Kylian Mbappé (314).

"Je ne connais pas le RC Lens sans Seko. Voir ce qu’il s’est passé (lors de sa prolongation) permet de mesurer sa dimension. Il peut décider du sort d’un match à lui tout seul, admire son coéquipier Kevin Danso. Ce sont ces joueurs qui font le foot." Avoir une telle influence sur le jeu d’une formation, "beaucoup en ont l’envie, lui est capable de le faire", abonde Haise, comme rapporté par L’Equipe. Florent Ghisolfi, coordinateur sportif en partance pour l’OGC Nice, considère que le recrutement de l’international ivoirien a été charnière, en 2020 : "C’était le joueur qui allait nous faire passer un cap (…) Notre Ibrahimovic à nous."

Enjeu de suprématie régionale

La progression de Lens a conduit à son maintien, puis à sa pérennisation dans la première moitié de tableau. La suite, c’est donc le haut du panier, les places européennes. Une trajectoire qui contraste avec celle du LOSC. Champion de France en 2021, 10e un an plus tard et 8e en cette entame d’exercice, après neuf rencontres disputées. Dimanche à Pierre-Mauroy, en clôture de la 10e journée, l’écart peut se réduire de 8 à 5 points ou s’étendre à 11 unités, confirmant la tendance de la prise de pouvoir lensoise dans le Nord. En 2021-2022, les Sang et Or l’ont emporté lors de chaque derby en L1. Les Dogues n’ont plus perdu trois fois de rang face à eux en première division depuis 1979. Ce serait une autre série symbolique.

Florian Sotoca (Lens) a inscrit le but victorieux face à Lyon, dimanche 2 octobre 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

