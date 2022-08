Il avait déjà donné de la saveur au printemps de l'OL . C'était pour mieux devenir le tube de son été. Tetê est bien l'homme fort des Gones en ce début de saison. Il avait déjà bien lancé les hostilités en inscrivant le premier but de la saison d'un bel enroulé du gauche dont il a le secret contre Ajaccio (2-1). Il a fait encore mieux face à Troyes. Avec deux buts et une passe décisive, le Brésilien a été le grand bonhomme de la victoire des Gones face au club aubois (4-1) . Si Lyon a été très actif sur le mercato estival, il doit en grande partie ses deux premières victoires de la saison à une recrue hivernale.

L'ailier venu du Shakhtar Donetsk a joué un rôle d'autant plus crucial que la formation de Peter Bosz n'en menait pas large à la pause. Malgré l'ouverture du score très rapide d'Alexandre Lacazette, elle avait un peu perdu le fil, se faisant logiquement rejoindre sur un penalty de Florian Tardieu. Et Tetê est entré en scène à la reprise. Une passe décisive d'entrée de seconde période pour Nicolas Tagliafico, un premier but plein d'opportunisme, un deuxième plein de classe avec une frappe puissante et précise au sortir d'un dribble, et le tour était joué.

De quoi recueillir les louanges de son entraîneur après la rencontre ? Pas exactement. Peter Bosz a un peu pris tout le monde à contrepied. Les deux buts de son Brésilien, il les a appréciés. Mais le reste... "C'est un vrai ailier et on a vu ça, a déclaré l'entraîneur des Gones au micro de Prime Vidéo. Pour moi, il n'a pas vraiment bien joué. Malo (Gusto, NDLR) non plus, il était malade. Je connais mes joueurs, je sais qu'ils sont capables de mieux. Bien sûr que ses deux buts sont importants. Mais il y a des actions où il pouvait mieux faire."

La menace de la concurrence

Bosz retient d'abord la performance de Tetê dans le collectif des Gones avant son impact individuel. Et son rôle dans l'animation de l'aile droite lyonnaise avec Malo Gusto. Toujours désireux de rentrer vers l'intérieur pour faire parler son fabuleux pied gauche, le Brésilien a parfois eu tendance à laisser son latéral esseulé sur le flanc droit face à Troyes. Mais les reproches adressés par Bosz à Tetê sont aussi une manière d'inciter le joueur de 22 ans à ne pas se reposer sur ses lauriers après ce début de saison flamboyant.

L'entraîneur des Gones ne s'est d'ailleurs pas privé de rappeler que la concurrence était forte à l'OL. Si l'attaque lyonnaise était redoutable avec Tetê, Alexandre Lacazette et Karl Toko-Ekambi, le banc rhodanien avait lui aussi fière allure avec Romain Faivre, Jeff Reine-Adélaïde et Rayan Cherki, tous trois entrés en cours de jeu. "J'ai des problèmes de luxe, s'est réjoui le technicien néerlandais. Ceux qui sont entrés ont bien joué." Il a même laissé entendre que certains pourraient être alignés d'entrée de jeu pour le déplacement à Reims la semaine prochaine.

De là à imaginer Tetê relégué sur le banc des remplaçants en Champagne, il y a un pas difficile à franchir. Car son impact monumental ne date pas seulement de cet été. Le Brésilien affiche des statistiques remarquables depuis son arrivée à Lyon avec 5 buts et 6 passes décisives en 11 matches de L1. Il a été directement impliqué sur 7 des 10 derniers buts de l'OL en championnat. Bosz n'a probablement pas tort de lui en demander toujours plus. Mais Tetê n'en est pas moins l'homme providentiel de son équipe.

