Il fallait être à l'aéroport de Marignane, mardi soir, sur les coups de 20h50, pour se faire une idée des attentes entourant l'arrivée d'Alexis Sanchez à Marseille . À 33 ans, le Chilien est bien plus proche de la fin que du début et il n'est même pas la pierre angulaire du glouton mercato de l'OM. Mais il s'est construit une dimension internationale, évoluant dans les plus grands clubs européens. Et mine de rien, les supporters phocéens n'accueillent pas des joueurs de son envergure tous les quatre matins.

J'ai déjà commencé à me préparer avec l'Inter, a confié Il y a encore quelques détails à régler, toucher un peu plus le ballon... mais sinon, physiquement, je me sens bien." Pour autant, son statut ne devrait pas faire de lui, pour le moment, un titulaire indiscutable. À 33 ans, et parce qu'il est particulièrement musculeux pour un joueur de son profil (ex-ailier vif, 1,68 m), l'attaquant n'est plus capable d'enchaîner les rencontres. Il n'est d'ailleurs pas pleinement opérationnel. ", a confié le joueur en conférence de presse mercredi ."

À Milan, il avait souffert de plusieurs blessures musculaires. En championnat, pour des raisons qui ont parfois dépassé sa simple condition physique, El Niño Maravilla n'a plus dépassé les 1200 minutes jouées (environ 30 minutes par match en moyenne) depuis la saison 2017/2018, sa dernière avec Arsenal. Difficile, tout de même, d'imaginer Igor Tudor se passer de l'expérience du Chilien lors des grands rendez-vous, ainsi qu'en Ligue des champions.

Sept joueurs pour trois postes

À lui seul, l'ancien Intériste a disputé plus d'un tiers du nombre de matches joués en C1 par l'effectif phocéen. Sur l'ensemble de la saison, il jouera le jeu de la concurrence, malgré un salaire qui fait de lui l'un des cinq joueurs les mieux payés du vestiaire. "J'adore la concurrence, a insisté Sanchez. Je pense que ça permet d'améliorer l'équipe. L'important est qu'on rame tous dans le même sens pour que notre équipe soit la meilleure possible."

Pablo Longoria a construit son effectif en partant du principe que chaque poste devait être doublé pour bien figurer dans toutes les compétitions, et ainsi contenir le noyau à 22 éléments. Paradoxalement, Alexis Sanchez renforce un secteur particulièrement fourni en quantité... mais aussi en qualité. D'autant que dans son schéma en 3-4-3 avec deux vrais pistons, Igor Tudor considère Gerson et Dimitri Payet comme des attaquants.

Le week-end dernier , le Brésilien a été titularisé à gauche du trident offensif. Et lors de son entrée, le meneur marseillais a été utilisé en faux neuf, derrière les deux pointes Cédric Bakambu et Luis Suarez. Avec ces deux derniers, Arkadiusz Milik, Cengiz Ünder et donc Alexis Sanchez, Payet et Gerson, l'OM compte donc sept joueurs pour trois postes, en considérant que Bamba Dieng et Konrad de la Fuente n'entrent plus dans les plans.

Sanchez peut jouer partout

Sanchez, lui, a une qualité que tous les autres attaquants olympiens n'ont pas : il peut évoluer et être compétitifs aux trois postes. À l'Udinese, il avait débuté sur l'aile droite. Mais il s'était révélé dans une attaque à deux, sous Francesco Guidolin, et aux côtés de l'idole locale Antonio Di Natale. Ces deux-là avaient notamment passé sept buts (quatre pour le Chilien) à Palerme, en 2011...

Au Barça, il a évolué en pointe. Et en Angleterre, il a le plus souvent joué sur l'aile gauche. "Je me suis toujours adapté durant ma carrière, en jouant neuf, à droite, à gauche, ou avec deux joueurs devant et moi derrière..., a rappelé le Chilien. J'ai accumulé beaucoup d'expérience." Désormais moins à l'aise à droite, puisqu'il n'a plus la même vitesse d'exécution pour y faire des différences balle au pied, Sanchez devrait viser la pointe ou le côté gauche, en fonction du style des adversaires de l'OM.

Il reléguerait ainsi Arkadiusz Milik sur le banc pour apporter plus de profondeur et surtout pour harceler le bloc adverse très haut. À gauche, il représenterait un danger dans le demi-espace, sur son pied droit, avec le soutien du piston et celui de la pointe. Pour Gerson, un peu perdu dans ce rôle en préparation et face à Reims le week-end dernier, il est une menace. Mais il va aussi rendre la situation de Dimitri Payet, relégué sur le banc lors du match d'ouverture et lui aussi plus à l'aise à gauche ou derrière deux attaquants, encore plus complexe.

