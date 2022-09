Honnêtement, je pense qu'on ne s'attendait pas spécialement à ce qu'ils nous attendent, a justement admis Jonathan Clauss en conférence de presse, vendredi. On les imaginait plus entreprenants." Ce samedi (21h00), le club phocéen reçoit Lille qui, comme depuis le début de la saison, restera fidèle aux ambitions de son coach Paulo Fonseca. Le Portugais ne s'était même pas renié face au PSG, acceptant de prendre une valise (1-7). Marseille passe d'un tout à un autre. Il y a trois jours, l'OM se surprenait à affronter un Tottenham quelque peu timide , compte-tenu de son statut dans la poule et de l'identité de son entraîneur. ", a justement admis Jonathan Clauss en conférence de presse, vendredi.." Ce samedi (21h00), le club phocéen reçoit Lille qui, comme depuis le début de la saison, restera fidèle aux ambitions de son coach Paulo Fonseca. Le Portugais ne s'était même pas renié face au PSG, acceptant de prendre une valise (1-7).

A première vue, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle pour Igor Tudor. Le technicien croate, attaché à son 3-4-3, n'a pas encore trouvé la formule parfaite pour affronter des blocs bas et denses. "On a beau travailler des choses à l'entraînement, si l'adversaire défend à cinq derrière et trois devant la défense, vous aurez beau mettre du mouvement… S'ils décident de ne pas sortir, c'est très compliqué de trouver la faille, a noté l'ancien Lensois. Donc on a beaucoup de choses à parfaire mais dans l'ensemble c'est déjà très cohérent." L'OM a effectivement pleinement intégré les idées de son entraîneur, qui plus est en un temps relativement court, tant l'héritage sampaolien était lourd.

Payet et Gerson n'ont jamais joué ensemble

Il n'empêche, l'équipe marseillaise a aussi parfois manqué d'un brin d'inspiration offensive. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les Marseillais sont repartis frustrés du Tottenham Hotspur Stadium. Bien avant d'être réduit à dix et de subir le jeu, l'OM a su dominer les Anglais dans l'entrejeu et sur le plan physique, sans pour autant se créer d'occasions franches. L'apport de Mattéo Guendouzi, joueur le plus utilisé dans le duo de soutien de l'attaquant depuis le début de la saison, est en réalité plus important pour le pressing que pour la construction.

Malgré une première période satisfaisante à Londres, Igor Tudor n'a pas souhaité ajouter la touche de créativité qu'aurait pu apporter Dimitri Payet. Le Croate n'a pas voulu prendre le moindre risque avec le mollet du Réunionnais, qui avait pourtant assuré, la veille, être au point physiquement. L'ancien défenseur croate est en réalité un peu plus conservateur que son schéma fétiche le laisse penser. Gerson et Payet , ses deux joueurs les plus créatifs, n'ont d'ailleurs jamais débuté un match ensemble. Depuis le début de la saison, ils n'ont même pas eu la moindre minute de jeu en commun.

Dans l'esprit de Tudor, les deux hommes sont-ils compatibles ? "Oui", s'est-il contenté de répondre, vendredi, avec un large sourire mais sans en dire plus. "Il ne nous manque pas grand-chose offensivement, a assuré Clauss. Il y a encore des détails à régler. Il faudrait peut-être un peu plus de mouvements." Le Brésilien, le Français et Cengiz Ünder, également capable d'apporter plus de variété, sont pourtant les 11e, 12e et 14e joueurs marseillais en termes de temps de jeu depuis le début de la saison, même si leurs états de forme ont beaucoup varié.

L'OM en surperformance

Les joueurs de couloirs ont fait la différence et la feront encore parce qu'ils sont très forts, a rassuré Tudor. C'est normal que les autres équipes nous étudient." Ces choix pourraient aussi être la contrepartie de la liberté accordée aux deux joueurs de couloirs. Nuno Tavares et Jonathan Clauss font partie des hommes les plus dangereux de l'OM jusqu'ici mais ils sont aussi ceux dont l'activité peut être plus facilement limitée. Nantes y est parvenu, Tottenham aussi. En termes de buts marqués, l'OM surperforme par rapport aux buts attendus (13 buts réels, 9.3 "expected goals") Au fil de la saison, la tâche pourrait devenir de plus en plus difficile pour les deux latéraux. "a rassuré Tudor.."

Samedi, la confrontation face au LOSC va donc offrir un challenge intéressant à Igor Tudor. Le jeu des Dogues, plus ouvert, pourrait lui permettre de pousser le curseur un peu plus vers l'avant. D'autant qu'Alexis Sanchez, suspendu face à Tottenham, devrait retrouver sa place à la pointe de l'attaque. Le Chilien est très mobile et ses appels tranchants. "Le travail d'un coach, c'est de se baser sur ses idées et pas sur ce que vont faire ses adversaires", a souligné le Croate. Il y a fort à parier que Paulo Fonseca partage cette affirmation. Bonne nouvelle pour le spectacle.

