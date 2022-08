19 mai 2019. Christophe Galtier est ému. En conférence de presse, le technicien du LOSC confirme un secret de Polichinelle : Nicolas Pépé va bien quitter le LOSC. "C'est comme ça, c’est la vie, c’est le football d’aujourd’hui, explique-t-il. Nicolas est sollicité par tous les plus grands clubs d’Europe. Quand je l’ai serré dans mes bras, je lui ai dit de prendre le temps de la réflexion, comme il l’a toujours fait". Le 1er août, Nicolas Pépé a fait son choix : il rejoint Arsenal, qui signe le plus gros chèque de son histoire. A l'époque, les 80 millions d'euros déboursés par les Gunners surprennent mais s'expliquent : l'Ivoirien est un phénomène.

Sa dernière saison lilloise l'a inscrit dans une dimension à part : 38 matches, 22 buts, 11 passes décisives et des défenseurs martyrisés à presque chaque sortie. Décisif, impactant, jeune (24 ans) et en attente d'un projet plus porteur que celui du LOSC, Pépé est l'un des joueurs les plus surveillés du Vieux Continent. Dans sa quête de redressement, Arsenal décide de faire all-in sur l'Ivoirien, qui doit devenir le symbole du retour aux affaires des Gunners. Mais, rapidement, Pépé déchante.

Emery voulait Zaha

J'ai parlé à Zaha. (...) Il voulait venir. Mais le club a décidé que Pépé était plus jeune, qu'il était un joueur d'avenir. J'ai dit oui, mais que nous avions besoin de gagner maintenant et que Zaha gagnait des matchs", regrettait ainsi l'Espagnol auprès de Car, en Angleterre, il n'arrive pas en terrain conquis, même dans le vestiaire londonien. Unai Emery, alors à la tête d'Arsenal, avait plutôt insisté auprès de ses dirigeants pour recruter Wilfried Zaha de Crystal Palace, joueur plus rodé aux joutes anglaises. "", regrettait ainsi l'Espagnol auprès de Football London en janvier 2021

Dans sa découverte de la Premier League, Pépé souffre face à l'impact physique des défenses anglaises où les espaces sont rares. Malgré de nombreux matches comme titulaire, il termine sa première saison avec un bilan honorable (8 buts et 10 passes) mais insuffisant au regard de son prix d'achat. En Angleterre, d'ailleurs, on ne parle que de cela quand il s'agit de l'Ivoirien. "J'ai envie de voir Pépé réussir, avançait Rio Ferdinand en 2020. Je l'ai vu avec Lille, c'est une footballeur magnifique avec beaucoup de qualités. Il doit faire la même chose avec Arsenal mais ce prix amène beaucoup de pression et il n'arrive pas à gérer cela jusqu'à présent".

Moins de six mois après son arrivée, Pépé connaît déjà un changement de coach. Unai Emery parti, c'est Mikel Arteta qui tente d'aider l'Ivoirien. Mais la greffe ne prend pas : la philosophie de l'Espagnol avec le ballon ne correspond pas spécialement aux qualités de Pépé taillées pour le jeu de transition. Reste que Pépé s'accroche, en atteste sa saison 2020-2021 où il termine deuxième meilleur buteur des Gunners avec 16 buts au compteur. Les fulgurances existent mais l'Angleterre regrette qu'elles ne soient pas plus régulières.

Saka et Smith-Rowe, chouchous d'Arteta

Alors, le vent tourne pour Pépé. Dans sa mission reconstruction, Mikel Arteta a choisi son camp et a trouvé ses nouveaux chouchous : Bukayo Saka et Emil Smith-Rowe qui finissent par reléguer Pépé sur le banc. "Il avait besoin d'une période d'adaptation mais elle est désormais finie, avance le coach des Gunners en avril 2021. Maintenant, on ne peut plus invoquer l'adaptation, simplement évoquer ses performances et il peut mieux faire. Il a des joueurs pour le soutenir, un manager qui croit en lui, un staff qui est prêt à l'aider donc il n'a plus d'excuses". Le même jour, le ton est bien différent pour évoquer les deux pépites sorties de l'Academy : "Pour moi, c'est un pur plaisir de les voir jouer, en match mais aussi tous les jours à l'entraînement. La façon dont ils se comportent, la passion et l'engagement qu'ils mettent au service du club disent beaucoup de leur amour du foot".

Petit à petit, Pépé est relégué au point de n'incarner qu'une solution en sortie de banc pour les Gunners. La saison passée, l'Ivoirien n'a disputé que cinq matches comme titulaire en Premier League. Au moment même où les Gunners réussissent leur meilleure saison depuis bien longtemps. Forcément, les circonstances ne plaident pas en faveur du virevoltant ailier. Alors, à l'été, Arsenal le met sur le marché.

Si Leicester vient aux nouvelles, c'est bien l'OGC Nice qui travaille le plus le dossier, pour finalement l'emporter. Plutôt qu'un transfert où ils auraient fait une perte sèche vertigineuse, les Gunners ont opté pour un prêt sans option d'achat. Histoire de revaloriser un joueur dont la valeur marchande n'a fait que chuter ces derniers mois.

Dans l'affaire, la faute est partagée. Car miser 80 millions sur un jeune joueur qui n'a jamais joué en Angleterre pour redresser complètement un club en grande difficulté ressemble à un all-in irresponsable. Alors, du côté des Gunners, on croise les doigts pour voir Pépé retrouver des sensations sur la Côte d'Azur. Histoire de sauver les apparences autour d'un transfert qui restera comme l'exemple à ne plus suivre pour les clubs anglais.

