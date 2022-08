A Nantes, même quand tout va bien, le tonnerre n'est jamais très loin. Alors que les Canaris viennent de remporter la Coupe de France et qu'ils vont redécouvrir les joies de la Coupe d'Europe, de fortes tensions secouent la Jonelière. Au centre des crispations, la fin de mercato qui divise les opinions et creuse les dissensions. Ce vendredi, Antoine Kombouaré s'est mis à table avec franchise. L'entraîneur des Canaris, au caractère tempétueux, a prévenu ses dirigeants : "Ici ils travaillent toujours comme ça (ndlr : à la dernière minute), a fait savoir Kombouaré. J’ai des dossiers, qui ne passent pas, alors je bloque leurs dossiers. Je veux des renforts mais des vrais renforts."

Et de poursuivre en brandissant la menace de sa démission : "Il n’y aura pas un joueur qui viendra ici sans que j’ai donné mon accord. Sinon il s’entraînera sur la route de l’autre côté. Le jour où je ne déciderai plus du sportif, je ne serai plus là." Les tensions ne sont pas nouvelles entre Waldemar Kita et son entraîneur.

Le cas Blas au cœur des tensions

Il y a quelques jours déjà, Antoine Kombouaré avait annoncé qu'il ne souhaitait pas voir partir Ludovic Blas : "Aujourd'hui, vous croyez que je travaille pour diminuer mon équipe, pour mettre en difficulté mon groupe ? J'ai quatre attaquants donc pour moi, Blas, c'est veto." Son président lui avait répondu, dans un échange d'amabilité qui traduit bien le climat électrique : "Je n'ai pas besoin de montrer que je prends des initiatives ou qu'on me mette la pression. Ça ne marche pas avec moi."

Ce vendredi, l'entraîneur a pourtant accédé aux demandes de Blas, qui ne souhaite pas jouer contre Toulouse pour ne pas compromettre ses chances de rejoindre le LOSC avant la fin du mercato : "Je déplore l'absence de Ludovic Blas mais je la comprends. Il est venu me voir hier et j'ai acté son absence." Si Nantes perd son meneur et ne se renforce pas significativement, quelle décision prendra Kombouaré ? Lui qui avait souhaité rester pour jouer l'Europe avec son club de cœur pourrait bien claquer la porte plus tôt que prévu...

