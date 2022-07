C'est un dossier à trois bandes qui n'arrange pas vraiment les affaires du PSG. Une sorte de ménage à trois où, au final, un seul restera sur le carreau. Mais (re)prenons les choses dans l'ordre. Depuis plusieurs semaines, c'est un secret de Polichinelle : Paris et l'Inter négocient sans relâche pour le transfert de Milan Skriniar.

Le défenseur slovaque, leader du vestiaire nerazzurro et considéré comme le futur capitaine idéal par les tifosi , semblait être le joueur "sacrifié" par ses dirigeants pour renflouer les caisses avant juin 2023. L'objectif fixé par Suning, le groupe chinois propriétaire du club lombard ? Récupérer une soixantaine de millions d'euros. Alors, malgré un contrat qui expire dans un an, l'Inter a fixé le prix de son joueur à 70 millions. Selon la presse italienne, ce montant n'a toujours pas été atteint à Paris, qui en proposerait dix de moins.

Mais depuis lundi, un nouvel élément est venu s'ajouter à ces négociations déjà bien complexes. En effet, l'Inter a vu la Juventus, son meilleur ennemi en Italie, remporter de "Derby d'Italia" du mercato pour Gleison Bremer. Élu meilleur défenseur du championnat la saison passée, ce dernier avait pourtant un accord de longue date avec les Nerazzurri, qui voyaient en lui le successeur idéal du partant Skriniar. Oui mais voilà, la Vieille Dame, entre-temps, a vendu Matthijs de Ligt au Bayern Munich pour un peu moins de 80 millions d'euros . Et elle a décidé de s'insérer en force dans le dossier Bremer. Avec succès.

Malgré un accord oral avec l'Inter, le roc brésilien a ravalé sa parole pour dire "oui" à la Juve, prête à payer presque 50 millions d'euros (40+9 de bonus selon les sources) pour lui. Son salaire ? Entre 5 et 6 millions, soit presque le double de ce que lui offrait le club lombard. Un sacré coup. Doublés dans le dossier Paulo Dybala, lui aussi longtemps promis à la "Beneamata" mais finalement parti à l'AS Rome (l'Inter devait vendre au moins deux joueurs dans le secteur offensif), les décideurs milanais ont connu le même sort dans celui de Gleison Bremer. Amers, les tifosi sont montés au front sur les réseaux sociaux avec un message clair. En substance : "n'envisagez plus de vendre Skriniar". La Curva Nord va dans ce sens ce mercredi avec une bandrole sous le siège du club : "Le pacte est clair, l'amitié est longue : pas touche à Skriniar"

Un prix qui n'est plus négociable

Certes, l'Inter avait prévu plusieurs "plans B" en cas de mauvaises surprises (Milenkovic, Acerbi, Demiral), mais seul le nom de Bremer semblait capable de faire digérer aux tifosi le départ de Skriniar, l'un des chouchous du peuple nerazzurro. Résultat, la presse transalpine annonce ce mercredi que les Milanais souhaitent conserver leur défenseur. Une confirmation des informations de Sky Italia qui allaient dans le même sens, mardi. Déjà peu évidentes, les négociations vont donc se compliquer un peu plus pour le PSG. "Le club de la capitale ne contacte plus l'Inter depuis un peu de temps dans ce dossier, précise La Gazzetta dello Sport. Les dirigeants sont en réflexion sur les diverses négociations entamées dans toute l'Europe."

Le départ d'un historique du PSG, la condition pour l'arrivée de Skriniar

Pour se séparer de Skriniar, l'Inter est désormais catégorique : ce sera 70 millions d'euros ou rien. Et si Paris aimerait insérer des joueurs dans le deal pour faire baisser la note, son interlocuteur ne souhaite que du "cash". La dernière offre avoisinerait les 60 millions d'euros, trop peu pour envisager un transfert du Slovaque, dont le profil a été validé par Christophe Galtier, le nouvel entraîneur parisien. Luis Campos n'a donc plus le choix : soit il augmente sa proposition, soit il devra probablement faire une croix sur ce dossier. Surtout que l'intéressé, lui, n'a jamais manifesté une volonté de quitter l'Inter. Mais a plutôt subi ce choix de nature économique de son club. En coulisses, un accord aurait toutefois déjà été trouvé entre Paris et Skriniar pour un salaire gravitant autour des 8 millions selon nos confrères italiens.

L'Inter est tatouée sur son coeur

Faire une croix sur Bremer pour conserver Skriniar, c'est une idée plus que validée par l'ensemble des supporters de l'Inter. Probablement un peu moins pour ses dirigeants, qui devraient alors trouver un autre moyen pour encaisser ces fameux soixante millions d'euros avant le 30 juin 2023. Si l'international slovaque venait à rester en Lombardie, une prolongation de contrat pourrait être signée à l'automne. Elle n'a jamais été remise en cause en coulisses. Simplement, une offre considérée comme "impossible à refuser" aurait pu tout faire basculer. C'est toujours le cas. Mais à 70 millions d'euros. La position de l'Inter est devenue inflexible.

Légende du club lombard, Giuseppe Bergomi s'est d'ailleurs positionné dans ce dossier ce mercredi. "Je n'aurais jamais mis Skriniar sur le mercato pour ce qu'il représente, a réagi le consultant Sky Italia dans un entretien à La Gazzetta dello Sport. Il a ce club tatoué sur le coeur, c'est un exemple. Quiconque arrivera à l'Inter en apprendra ses valeurs grâce à lui. C'est ce qui fait la différence. Et puis c'est un défenseur de très haut niveau." Paris va donc devoir se montrer encore plus convaincant pour l'arracher à l'Inter.

