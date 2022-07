Pour l'instant, Hugo Ekitike ne sait pas encore s'il sera du voyage à Tel Aviv (Israël), en vue du Trophée des champions face à Nantes, dimanche soir (20h00). Mais le nouvel attaquant du PSG, prêté par le Stade de Reims avec une option d’achat obligatoire estimée à 36 millions d’euros, restera probablement quoiqu'il arrive sur son petit nuage depuis son transfert à Paris. Dans un entretien accordé au Parisien , le jeune buteur de 20 ans est revenu sur ce choix, lui qui semblait pourtant promis à Newcastle.

Ad

Pour moi, on ne naît pas grand, on le devient

Ligue 1 La belle pioche de Rennes : Theate s'engage pour 4 ans IL Y A UNE HEURE

"J’ai eu un rendez-vous avec Luis (Campos) qui a beaucoup compté pour moi, révèle-t-il. C’était il n’y a pas si longtemps. On a beaucoup échangé, c’est quelqu’un que je considère énormément. J’avais envie de venir au PSG avant cet échange, mais ça m’a encore plus convaincu. Je ne mets pas de côté tout ce que Newcastle a fait pour que je vienne. Si j’avais dû partir à l’étranger, je serais parti là-bas. Mais quand le PSG vous veut et que vous êtes français, ça ne se refuse pas."

Ainsi, le dirigeant parisien lui a parlé de "sportif" ou encore de sa "vision". "On était en totale osmose", assure Ekitike. "Le danger n’est pas entré pas dans ma réflexion. Tous ceux qui se sont positionnés étaient de grands clubs. Je n’ai peur de rien, j’ai envie de découvrir le haut niveau. Le PSG est le plus grand club en France, mais aussi dans le monde. À partir du moment où on est ambitieux et on sait ce qu’on veut, pourquoi procéder par étapes ? C’est comme ça que j’ai réfléchi. Pour moi, on ne naît pas grand, on le devient", a ajouté l'attaquant parisien, qui pensera "au moment venu" à l'équipe de France. Le présent se nomme Paris.

Ligue 1 Ça a chauffé à l'OM : Embrouille Tudor-Gerson, qui a voulu quitter le stage IL Y A 4 HEURES