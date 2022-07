Les tensions se confirment entre le PSG et Neymar. Après une interview en guise de mise en garde signée Nasser Al-Khelaïfi à la mi-juin, la situation du Brésilien semble toujours aussi délicate. En effet, selon les informations du Parisien , les dirigeants parisiens ont récemment proposé leur joueur à Manchester City, notamment sous la forme d'un échange. Le nom de Bernardo Silva est avancé. Mais le club entraîné par Pep Guardiola n'a pas donné suite. RMC Sport a confirmé cette information dans la foulée.

Ad

Les Citizens ont notamment voulu préservé l'équilibre du vestiaire et éviter un quelconque chamboulement avec la possible arrivée du "Ney", qui serait désormais sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027 . Autant dire que lui se voit continuer dans la capitale cet été.

Ligue 1 Tagliafico arrive, Dubois s'en va : l'OL s'active de nouveau IL Y A 7 HEURES

"Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %", avait toutefois prévenu son président dans un entretien au Parisien il y a un peu moins d'un mois, estimant terminé le temps des "paillettes". Si Neymar venait à rester à Paris, il sait désormais à quoi s'en tenir.

Ligue 1 Grosse activité, le Barça l'a pisté : qui est "l'autre" Luis Suárez, la recrue de l'OM ? IL Y A 8 HEURES