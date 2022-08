Paris séduit sur le terrain , et continue de s'activer en coulisses. Le club de la capitale, vainqueur 5-0 à Clermont pour la reprise de la Ligue 1, souhaite encore se renforcer d'ici la fin du mercato. Ces derniers jours, le plan évoqué était celui d'un joueur par ligne, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Pour le cœur du jeu, le PSG a déjà avancé ses points et a fait une offre de contrat à Fabian Ruiz à en croire le Corriere dello Sport.

Le quotidien italien explique ce dimanche que le joueur du Napoli a reçu une proposition sérieuse pour rejoindre la Ligue 1 et l'effectif quatre étoiles parisien. Fabrizio Romano, le spécialiste du mercato , va même plus loin, l'affaire est proche d'être conclue. Le conseiller du PSG Luis Campos travaillerait "en secret" avec les agents de Ruiz depuis plusieurs semaines clame le journaliste italien pour anticiper l'intérêt d'autres clubs sur le joueur.

Paris souhaite profiter du flou qui entoure la situation de l'international espagnol, qui ne souhaite pas prolonger l'aventure napolitaine, alors que son contrat prend fin en 2023. L'occasion pour le PSG de s'offrir un joueur de talent à moindre coût, puisque le Corriere dello Sport avance la somme de 25 millions d'euros pour conclure le transfert.

Un joli profil, mais comment l'exploiter ?

Fabian Ruiz à Paris, ce n'est pas un refrain nouveau, lui qui était déjà suivi par Leonardo il y a quelques mois. Mais jamais à un tel tarif cassé. Les négociations pourraient être d'autant plus facilitées par l'intérêt du Napoli pour Keylor Navas, l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Avec les départs de Georginio Wijnaldum (prêté à la Roma), celui à venir d'Idrissa Gueye vers Everton et les mises au placard de Rafinha et Ander Herrera, le PSG souhaite densifier sa rotation au milieu du terrain.

Mais quelle place pourrait prendre Ruiz dans ce secteur déjà bien renforcé cet été par les venues de Vitinha et Renato Sanches ? Dans le système en 3-4-2-1 prôné par Christophe Galtier – et qui fait déjà des merveilles offensivement – seuls deux joueurs prennent place dans le cœur du jeu. Et si une place semble déjà réservée à Marco Verratti, cadre de l'équipe parisienne, son éventuelle complémentarité avec l'Espagnol peut poser question.

Fabian Ruiz (7 buts, 4 passes décisives la saison passée en Serie A) apporterait son pied gauche soyeux, qui en a fait un des meilleurs passeurs d'Europe ces dernières saisons. Son investissement défensif est en revanche plus limité et son profil physique est très éloigné du milieu "athlétique" vers lequel semblait se tourner le champion de France. Sa qualité dans le jeu long pourrait en revanche faire des merveilles comme rampe de lancement au trident offensif Messi – Neymar – Mbappé.

