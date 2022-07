Le PSG souhaite lancer une nouvelle ère cette saison. En tête de pont et symbole, Christophe Galtier. L’ancien entraîneur de l’OGCN a rejoint le club de la capitale cet été. Un choix 100% pour un club qui avait tendance à regarder au-delà de ses frontières, pour son banc de touche. Tout comme pour le terrain. Cet été, Paris a toujours sa longue vue mais regarde aussi plus près de la capitale. Du côté de Reims, pour être tout à fait précis.

Ad

Le champion de France est toujours très intéressé par Hugo Ekitike. Le jeune et talentueux attaquant rémois attise les convoitises cet été. On a d’abord parlé de Newcastle, à qui il n’a donné aucun accord. Du Real Madrid également. Et du PSG. Il se trouve que les Parisiens ont passé la seconde sur le cas Ekitike.

Ligue 1 Pochettino remercie Al-Khelaïfi et souhaite "le meilleur" au PSG IL Y A 20 HEURES

En première ligne, Antero Henrique a rencontré les représentants du joueur, annonce L’Equipe. Le PSG souhaite savoir où en est le joueur aux 10 buts en L1 la saison dernière avant d’aller plus loin. En attaque, Paris suit la piste Gianluca Scamacca (Sassuolo) également.

Compatibilité avec Mbappé, 4-3-3, 4-4-2... Comment Paris utiliserait Scamacca ?

Ligue 1 Galtier arrive : le PSG organise une conférence de presse mardi 04/07/2022 À 11:40