Alban Lafont

FC Nantes / 23 ans / Sous contrat jusqu'en 2024

Sa situation : "J’ai envie de progresser encore, d’aller chercher des compétitions importantes, de gagner des titres", expliquait le portier du FC Nantes dans les colonnes d'Ouest France en fin d'année dernière. Cet été, l'ancien de la Fiorentina, qui a franchi un palier depuis quelques mois, dispose d'un bon de sortie. Mais selon L'Equipe, malgré des discussions avec plusieurs clubs, aucune offre ne serait encore arrivée sur les bureaux nantais.

Ce qu'il faut attendre : Antoine Kombouaré a poussé un coup de gueule qui pourrait inciter le FC Nantes à revoir sa position sur certains bons de sortie. Auteur d'un excellent début de saison, dans la continuité de son dernier exercice, Lafont n'acceptera lui pas n'importe quel projet, même s'il restera très à l'écoute jusqu'au bout. Un mouvement de dernière minute n'est donc pas à exclure, mais paraît assez peu probable, surtout à son poste.

Alexander Djiku

RC Strasbourg / 28 ans / Sous contrat jusqu'en 2023

Sa situation : Tout était ficelé pour un départ à Hoffenheim… puis patatras. Son frère et agent a fait capoter le deal en demandant une hausse de sa commission au dernier moment, et l'ancien Caennais a repris la saison avec le Racing. "Je suis très bien, je suis à Strasbourg, je vais tout faire pour rester ici", a-t-il même déclaré après la défaite des Alsaciens contre Monaco lors de la première journée, le 6 août dernier.

Ce qu'il faut attendre : Selon L'Equipe, Strasbourg est de plus en plus ouvert à l'idée de voir Djiku honorer sa dernière année de contrat, avant de partir libre dans un an. Le club et le joueur semblent donc sur la même longueur d'ondes, à savoir opter pour un statut quo. Et si la situation du Ghanéen reste surveillée en Turquie et en Premier League, le Racing aurait du mal à lui trouver un remplaçant de niveau équivalent dans les derniers jours du mercato.

Seko Fofana

RC Lens / 27 ans / Sous contrat jusqu'en 2024

Sa situation : Très convaincant depuis son arrivée en Ligue 1 il y a deux ans, l'ancien joueur de l'Udinese a vu sa cote grimper en flèche. Et son nom associer à de grosses écuries, à commencer par le Paris Saint-Germain. "Tout est possible. Je profite. Je prends tout ce que j'ai à prendre. On est dans la période du mercato, il y a beaucoup de réflexion. Un jour tu dis tu restes, l'autre tu vas partir. Tu ne sais pas trop", déclarait-il à L'Equipe début juillet. Un mois plus tard, devant la presse, le puissant milieu de terrain a répété approximativement le même discours. Et aucune offre ne semble être arrivée.

Ce qu'il faut attendre : Si Fofana a indiqué qu'il n'aurait aucun problème à rester, il a aussi fait comprendre qu'il était ouvert à un départ. Hasard ou non, il vient en tout cas de changer d'agent pour être représenté par Sport Cover à deux semaines de la clôture du marché, selon Foot Mercato. Reste à savoir combien Lens en demande. Si le chiffre avancé par le Sun au moment d'évoquer un intérêt d'Arsenal - à savoir 47 millions d'euros - est vrai, cela pourrait en refroidir plus d'un, surtout en toute fin de mercato.

Lucas Paqueta

Olympique Lyonnais / 24 ans / sous contrat jusqu'en 2025

Sa situation : Il est la plus grosse valeur marchande du club rhodanien, et Jean-Michel Aulas rêverait de dépasser les 60 millions d'euros récupérés pour Tanguy Ndombele il y a trois ans, selon L'Equipe. L'un de ses tous meilleurs joueurs, aussi.

Malgré une seconde partie de saison dernière plus décevante, Paqueta s'est complètement relancé à l'OL, jusqu'à prendre une place de choix en sélection brésilienne. De quoi attirer tous les regards, et surtout ceux de la Premier League. Newcastle a d'abord été annoncé comme un prétendant après avoir déjà attiré Bruno Guimaraes l'hiver dernier. Puis ce furent au tour d'Arsenal et surtout de Manchester City d'être cités. Sans qu'aucune offre n'arrive.

Ce qu'il faut attendre : Du mouvement à court terme. Si une offre satisfaisante arrive pour le club comme pour le joueur, Paqueta partira. Si ce n'est pas cet été, ce pourrait être l'hiver prochain, après le Mondial que Paqueta souhaite évidemment disputer. Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement, a déjà annoncé s'attendre à un mercato hivernal agité.

Benjamin Bourigeaud

Stade Rennais / 28 ans / sous contrat jusqu'en 2023

Sa situation : A un an de la fin de son contrat et après une saison très réussie, Bourigeaud se sait à un moment clé de sa carrière. Leicester, la Lazio Rome, et l'AS Rome seraient intéressés par son profil selon le Télégramme, alors que le polyvalent milieu de terrain réfléchirait également à la proposition de prolongation (avec revalorisation salariale) soumise par le Stade Rennais.

Un gros points d'interrogation plane sur ce dossier, comme sur celui de son coéquipier Hamari Traoré. "A partir du moment où on débute le championnat, on finira le championnat ensemble. Je souhaite ardemment qu’ils restent", déclarait en tout cas Florian Maurice devant la presse début août.

Ce qu'il faut attendre : Une offre, pour commencer. Ce qui n'a pas encore été le cas selon France Bleu. Et si cette dernière est satisfaisante, les propos de Florian Maurice ne pèseront certainement pas lourd. A 28 ans et au prime de sa carrière, l'ancien Lensois reste très certainement ouvert à un départ.

Ludovic Blas

FC Nantes / 24 ans / sous contrat jusqu'en 2024

Sa situation : Selon la Voix du Nord, son transfert vers le LOSC était ficelé en milieu de semaine dernière, tant d'un point de vue contractuel qu'entre les deux clubs, avec un accord sur un montant de 15 millions d’euros plus 2,5 M de bonus et un pourcentage à la revente. Mais là encore, la sortie musclée d'Antoine Kombouaré pourrait avoir son effet. Elle aurait en tout cas ralenti la finalisation de la transaction.

Ce qu'il faut attendre : Toujours selon la Voix du Nord, le clan Blas est toujours confiant dans ce dossier, qui devrait se concrétiser. Sportivement, ce départ fait sens pour le milieu offensif, qui a franchi un palier chez les Canaris. Économiquement, le FCN s'y retrouverait. Si Nantes se rassure en avançant ses pions pour un potentiel remplaçant, tout pourra rapidement se boucler. Ce dernier pourrait être Gaël Kakuta.

Gaël Kakuta

RC Lens / 31 ans / sous contrat jusqu'en 2023

Sa situation : Le milieu offensif, qui a déjà énormément bougé dans sa carrière, aurait fait part de ses envies de départ à la direction lensoise. Des clubs seraient intéressés du côté de l'Arabie saoudite… mais donc aussi de Nantes, qui verrait en lui le successeur de Blas. Reste que le point fait par Ouest-France à ce sujet n'incite pas à l'optimisme : les discussions seraient pour l’instant à l’arrêt à cause de la présence de nombreux intermédiaires nantais.

Ce qu'il faut attendre : A un an de la fin de son contrat, Kakuta sait qu'il pourra multiplier les solutions avec un statut de joueur libre dans quelques mois. Mais la tendance reste fortement à un départ. Reste à convaincre Lens, pas forcément disposé à le laisser partir au premier abord, et qui demandera évidemment une indemnité de transfert.

Jonathan David

Lille / 22 ans / sous contrat jusqu'en 2025

Sa situation : Deux matches, deux buts, deux passes décisives : David a redémarré cette saison tambours battants. Mais en fin d'année dernière, son agent s'était montré plutôt clair sur Radio Canada : "Pour nous, l'objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons." Reste que tout ne s'est pas passé comme prévu puisque L'Equipe annonçait dès le mois de mai que ce départ n'était plus aussi évident. Ce qui s'est confirmé par la suite, puisqu'aucune offre convaincante n'est arrivée.

Ce qu'il faut attendre : David est parfaitement entré dans sa saison, avec un nouveau coach aux idées ambitieuses et un recrutement réussi du LOSC. Plus le temps passe, plus un départ cet été semblerait risqué à quelques mois du mondial. De son côté, le club nordiste a déjà très bien vendu et ne compte plus se séparer de titulaires avant la fin du mercato. Il n'en a en tout cas pas besoin d'un point de vue économique.

Jonathan David Crédit: Getty Images

Ludovic Ajorque

RC Strasbourg / 28 ans / sous contrat jusqu'en 2024

Sa situation : Lui aussi fait partie des joueurs disposant d'un bon de sortie cet été. Mais le temps presse, et rien n'a bougé. "Tout le monde le sait : nous sommes ouverts à un départ de 'Ludo'. Mais à un moment, la question du timing peut se poser. Nous ne lui avons pas donné de date butoir, ni à ses agents. Mais nous ne pouvons pas non plus continuer à attendre comme ça jusqu’à la fin août. À un moment donné, il faudra adopter une position ferme", a expliqué le coordinateur sportif strasbourgeois Kader Mangane dans les colonnes de l'Alsace il y a quelques jours.

Le Hertha Berlin semblait très chaud sur ce dossier fin juillet, mais a finalement préféré Wilfried Kanga. Puis c'est le nom d'Everton qui est apparu ces derniers jours.

Ce qu'il faut attendre : La situation du buteur d'1,97m est liée à celle de son coéquipier Habib Diallo. Pas forcément annoncé sur le départ au début du mercato, ce dernier ferait part d'un intérêt appuyé de la Salernitana selon L'Equipe. Le Racing ne pourra pas se permettre de perdre les deux, mais l'un ou l'autre fera à coup sûr – ou presque – ses bagages.

Mauro Icardi

Paris Saint-Germain / 29 ans / sous contrat jusqu'en 2024

Sa situation : On aurait pu citer les très nombreux indésirables du PSG, mais certains d'entre eux ont fini par partir (Kehrer) quand d'autres le feront certainement très vite (Paredes, Gueye). Mauro Icardi reste aujourd'hui l'un des principaux boulets de l'effectif parisien, dans un secteur où il n'a plus sa place.

"Le club travaille en étroite collaboration avec lui pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu'il est important pour lui qu'il se relance", a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse mercredi dernier. Monza a écarté l'idée de recruter l'Argentin, RMC Sport a indiqué que Dortmund n'était pas intéressé. Puis les rumeurs Nice, Manchester United et Galatasaray sont apparues. Rien de très concret, cependant.

Ce qu'il faut attendre : Un prêt. On voit mal quelle écurie pourrait dégainer cet été le chèque attendu par le PSG pour l'ancien buteur de l'Inter. Se relancer cette saison pour être vendu à un an du terme de son contrat, voilà qui pourrait limiter la casse.

Mauro Icardi lors du match amical PSG-Kawasaki Frontale. Crédit: Getty Images

