On ne va pas évoquer ces questions dans les médias, a-t-il rétorqué au moment de se prononcer sur la place du Brésilien dans le nouveau projet voulu par le club de la capitale. Certains viendront et d'autres partiront mais ce seront des négociations privées." Pour entretenir le flou sur l'avenir de Neymar, Al-Khelaïfi pouvait difficilement trouver un meilleur discours. Nasser Al-Khelaïfi avait beaucoup de choses à dire mardi dans les colonnes du Parisien. Le président du PSG n'a pas choisi de manier la langue de bois . A une exception près. Sur le cas Neymar, "NAK" a plus ou moins botté en touche. ", a-t-il rétorqué au moment de se prononcer sur la place du Brésilien dans le nouveau projet voulu par le club de la capitale.." Pour entretenir le flou sur l'avenir de Neymar, Al-Khelaïfi pouvait difficilement trouver un meilleur discours.

Les mots du président parisien confirment une tendance amorcée ces derniers mois. Neymar n'est plus la figure de proue du projet qu'il était depuis son arrivée au club en 2017. Kylian Mbappé lui a pris ce costume. Cela ne date pas d'hier. Et la prolongation de contrat de la star des Bleus malgré les avances du Real Madrid a fini d'en faire la tête de gondole incontestée du club parisien pour les années à venir. Paris a fait des pieds et des mains… et même bien plus que cela pour conserver l'ancien Monégasque. Il est, à première vue, beaucoup moins attaché à Neymar.

Une question d'image, mais pas que…

Les rumeurs de son départ faisaient déjà surface avant le discours glacial d'Al-Khelaïfi au sujet du Brésilien. Il se murmurait depuis plusieurs mois que la direction parisienne était disposée à étudier des offres éventuelles pour l'ancien Barcelonais, recruté pour 222 millions d'euros en 2017. Et que Luis Campos, le nouvel homme fort du secteur sportif du PSG, ne le retiendrait pas si une proposition acceptable arrivait sur son bureau. Qu'au fond, symboliquement, se séparer de Neymar serait peut-être le meilleur moyen de basculer sur ce nouveau projet qui doit marquer la fin du "bling-bling" à Paris.

"Galtier, c'est un mini Didier Deschamps"

Mais il n'est pas seulement question d'image. Sur le plan sportif, Neymar sort de sa saison la plus délicate au PSG. Son incapacité à faire la différence lors de la première moitié de l'exercice, ses mots qui laissaient transparaître une certaine lassitude par rapport au football et son manque d'impact inédit sur le jeu parisien laissaient déjà une place au doute quant à son avenir à Paris. Ils ont été renforcés par une énième blessure, à la cheville, qui l'avait tenu à l'écart des terrains durant trois mois entre novembre et février.

Un comportement à revoir impérativement

Neymar avait cependant bien fini la saison. Il était déjà impliqué sur les deux buts inscrits par Kylian Mbappé dans la double confrontation face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions, malgré l'élimination parisienne. Il avait surtout retrouvé une influence et des statistiques enfin plus proches de ses standards à partir du printemps, avec 10 buts et 3 passes décisives sur ses 12 dernières sorties en Ligue 1. Même si, sur cette période, le Brésilien s'était signalé par son indiscipline en récoltant 8 cartons jaunes.

C'est un problème récurrent chez Neymar. Au-delà de ses multiples blessures qui ont largement plombé ses cinq années au PSG, sa tendance à "dégoupiller" face à la provocation est un défaut que ses adversaires n'hésitent jamais à exploiter. En cela, il menace parfois davantage l'équilibre du collectif parisien par son attitude qu'il ne le bonifie par son talent. C'est ce type de comportement que la direction du club de la capitale ne veut plus voir. "Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match", a notamment insisté Al-Khelaïfi. S'il voulait cibler Neymar, le président du PSG ne pouvait pas mieux s'y prendre.

Potentiellement, l'un des meilleurs atouts du PSG

Justement. Les paroles de "NAK" peuvent aussi sonner comme un avertissement pour le Brésilien. Une manière de dire au numéro 10 du PSG qu'il doit changer d'attitude pour s'inscrire dans la nouvelle direction du projet parisien. Un levier sur lequel appuyer pour pousser Neymar à se responsabiliser et à devenir, enfin, celui que Paris voyait comme le joueur idoine pour concrétiser son rêve. L'international auriverde n'est pas sur une autre longueur d'onde. "Je donnerais ma vie pour que le trophée de la Ligue des champions soit à Paris", déclarait-il en février dernier.

La stratégie ne serait pas dénuée de sens. Déjà parce que Neymar trouvera difficilement preneur compte tenu de son salaire et de la durée de son contrat jusqu'en 2025. Aussi, surtout, parce qu'il reste potentiellement l'un des meilleurs atouts du PSG. Peu de joueurs ont sa créativité et sa capacité à faire des différences. La qualité de ses connexions dans le jeu avec Leo Messi et Kylian Mbappé n'est plus à prouver. Le détachement inédit du club de la capitale à son égard peut aussi être de nature à le mettre sous pression pour en tirer enfin le maximum. Il serait temps.

