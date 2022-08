Ad

Ligue 1 Pour renforcer son attaque, le PSG pense à Rashford IL Y A 6 HEURES

Que le PSG piste Rashford en a d'ailleurs surpris plus d'un de l'autre côté de la Manche. Et la perspective de récupérer à bon prix un joueur dont le contrat actuel expire dans un an a du plomb dans l'aile. "Luis Campos (le conseiller sportif du PSG, NDLR) est censé avoir l'œil pour le talent, et en vérité, Rashford n'en a plus beaucoup, estime Alexander Netherton, notre confrère du site eurosport.co.uk. Il est plus logique qu'il soit disponible à un tarif réduit, mais son contrat pourrait être prolongé d'un an. Il n'y a donc pas beaucoup de chance de négocier."

Saison pourrie et circonstances atténuantes

Le jeu en vaut-il la chandelle ? La question mérite d'être posée concernant un joueur qui n'a totalisé que 4 buts, 2 passes décisives et seulement 31 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée. Rashford avait attaqué l'exercice meurtri par son tir au but manqué en finale d'un Euro où il avait peu joué avec l'Angleterre. Mais il a d'autres circonstances atténuantes. "Il a également subi une opération à l'épaule, puis est revenu dans une équipe en difficulté, souligne Alexander Netherton. On peut aussi se demander si Louis van Gaal, José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer (ses précédents entraîneurs à Manchester United, NDLR) savent réellement entraîner des attaquants pour s'améliorer."

Vague de scepticisme pour Rabiot : "Il est surtout victime du mercato raté de MU"

Et au-delà des aléas de la vie d'un footballeur pro et d'un cadre plutôt défavorable à Manchester United, où peu de joueurs arrivent à afficher leur meilleur niveau ces dernières années, la vie extra-sportive de Rashford peut aussi expliquer son manque de rendement. "Rashford est engagé dans une cause sociale, rappelle Alexander Netherton. Son désir de voir les enfants affamés être nourris et son efficacité dans la campagne ne sont qu'à son honneur. Mais il n'a que 24 ans, peut-être que la pression des causes a affecté sa capacité à se concentrer sur le football. Beaucoup de joueurs de son âge luttent même si toute leur vie est consacrée au football."

"S'il peut obtenir la paix loin de la presse…"

Justement. Le joueur auquel s'intéresse le PSG n'est pas un footballeur comme les autres. Par ses prises de positions engagées, Rashford est devenu une véritable personnalité en Angleterre. Avec le côté clivant que cela implique. "Cela l'a rendu très populaire auprès de certaines personnes et impopulaire auprès d'autres, résume Alexander Netherton. Parmi les jeunes et les personnes socialement conscientes, il restera populaire quel que soit son succès dans le football. Et l'inverse est vrai pour ceux qui sont à droite dans la politique britannique, ce qui est le cas de presque tous les journaux du pays."

Un prénom qui augure d'un destin hors du commun ? Découvrez Zidane Iqbal

Ce contexte pourrait bien peser sur le rendement de Rashford. Et quitter l'Angleterre pourrait bien être la clé pour lui permettre de reprendre le fil de sa carrière. "Les fans doutent de son efficacité, mais beaucoup semblent penser qu'un nouveau départ en France pourrait être le changement dont il a besoin, avance Alexander Netherton. Rashford était un joueur exceptionnellement prometteur il y a quelques années et semble être un professionnel engagé. S'il peut obtenir la paix loin de la presse et des politiciens anglais et jouer avec une équipe gagnante, peut-être pourra-t-il retrouver sa meilleure forme."

Tout dépendra du prix

C'est ce que le PSG peut éventuellement lui offrir. Encore faudrait-il que fasse son trou au sein de la formation de Christophe Galtier. Une équipe au sein de laquelle les trois places en attaque sont d'ores et déjà promises à Kylian Mbappé, Neymar et Leo Messi. Et l'entraîneur parisien envisage une option à trois milieux qui réduirait encore le nombre d'attaquants. Rashford serait ainsi confronté à une phase d'adaptation nécessaire dans un nouveau pays, un autre championnat et un club particulièrement exposé, même si c'est aussi le cas de Manchester United, avec une très forte concurrence. Il aurait d'autres obstacles à surmonter pour vraiment rebondir.

Mais le challenge a de quoi lui plaire, d'autant plus que Paris est engagé en Ligue des champions contrairement à Manchester United. C'est plutôt l'intérêt pour le PSG de le recruter qui peut sembler discutable. Même si sa polyvalence et son profil ont de quoi intéresser n'importe quel club. Également en quête d'un milieu et d'un défenseur, Paris a peut-être d'autres priorités et des paris plus sûrs à tenter. "Cela ne semble être un risque à prendre que s'il est vraiment bon marché", résume Alexander Netherton. Et ça, ce sera à la direction des Red Devils d'en décider.

L'OM veut faire son marché chez un géant de Premier League

Ligue des champions Il a fait plier Boris Johnson et en veut plus : les combats de Rashford contre la pauvreté infantile 01/12/2020 À 23:28