Marseille n'est pas en avance. A quelques semaines de la reprise de la L1, et alors que ses concurrents se sont déjà renforcés (Lyon, Monaco, Lille), l'OM, qui a perdu des joueurs essentiels (Saliba, Kamara, Mandanda) et un coach (Sampaoli), n'a pas encore enclenché la seconde lors du mercato d'été. L'une de ses cibles estivales s'appelle Jonathan Clauss. L'international français plaît particulièrement à Igor Tudor dont les schémas de jeu nécessitent la présence de pistons. Or le Lensois brille à ce poste depuis deux saisons avec le RCL. Marseille a d'ores et déjà proposé cinq millions d'euros mais les Nordistes ont rapidement rejeté l'offre.

Selon L'Equipe, Clauss aimerait rejoindre Marseille et se donner l'opportunité de jouer la Ligue des champions . Soucieux de se faire une place chez les Bleus pour la Coupe du monde, il sait que goûter à la Coupe d'Europe serait un argument de plus pour convaincre Didier Deschamps. Problème, Marseille et Lens sont encore loin d'un accord alors que les Sang et Or réclament 10 millions d'euros. L'OM sera-t-il prêt à doubler son offre pour un joueur de 29 ans auquel il ne reste qu'un an de contrat ?

