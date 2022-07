L'Equipe, l'Argentin va en effet s'engager pour les trois prochaines saisons dans le Rhône. Lyon passe à la deuxième phase de son mercato. Après avoir démarré en recrutant Rémy Riou, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso (libres) et Johann Lepenant (4,25 millions d'euros), le club rhodanien va finaliser le dernier dossier urgent de son mercato : celui du latéral gauche. Et l'heureux élu devrait être Nicolas Tagliafico, le joueur de l'Ajax Amsterdam. Selon, l'Argentin va en effet s'engager pour les trois prochaines saisons dans le Rhône.

Suivez le Tour de France en direct sur Eurosport

Ad

Ligue 1 Grosse activité, le Barça l'a pisté : qui est "l'autre" Luis Suárez, la recrue de l'OM ? IL Y A 2 HEURES

Le nom du latéral de 29 ans revenait avec insistance ces derniers jours. Et pour cause, l'OL était tombé d'accord depuis une semaine avec le club néerlandais, pour un transfert de 4 millions d'euros. Restait donc à convaincre le joueur, ce qui a pris plus de temps. Peut-être parce que l'homme aux 40 sélections avec l'Argentine était dans l'attente d'un meilleur contrat (Brighton ?) ou d'un club disputant la Ligue des champions.

Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) Crédit: Getty Images

Dubois s'en va

Mais visiblement, Bruno Cheyrou et la direction lyonnaise se sont montrés convaincants. Tagliafico vient pour prendre la place de titulaire laissée vacante par Emerson Palmieri, rentré à Chelsea. Le poste va donc être doublé, avec Henrique. Dans l'autre couloir, Léo Dubois est de son côté sur le point de s'engager avec Galatasaray, toujours selon le quotidien, contre un chèque d'environ 3 millions d'euros.

Devenu remplaçant derrière Malo Gusto, l'ancien Nantais va aller obtenir du temps de jeu en Turquie à quatre mois du Mondial. Seuls les derniers détails seraient à régler. Reste à savoir si Lyon voudra remplacer l'international français, ou faire confiance au jeune Irvyn Lomami (18 ans) comme doublure, lui qui vient de signer son premier contrat professionnel et de marquer des points (et un but) en préparation.

Ligue 1 L'OM veut enchaîner : accord trouvé avec Lens pour Clauss ? IL Y A 5 HEURES