C'était l'autre rêve lyonnais après Alexandre Lacazette : faire revenir Corentin Tolisso. Et le rêve pourrait encore une fois devenir réalité. Selon Loic Tanzi de RMC puis L'Equipe , le milieu de terrain va passer sa visite médicale ce jeudi à l'OL avant de s'engager avec son club formateur. Le quotidien sportif annonce un contrat de cinq ans et une présentation vendredi. Si tout se passe bien, ce serait un nouveau joli coup réalisé par les Gones, qui entendent retrouver leur ADN et la scène européenne la saison prochaine