Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions en jouant d'une certaine manière, et pour passer à l'étape suivante, il nous fallait plus", a-t-il d'abord déclaré, en référence à ses désaccords avec la direction marseillaise sur le recrutement en vue de la C1. Jorge Sampaoli ne s'était pas exprimé publiquement depuis le 1er juillet et son départ de l'OM . Dans un entretien accordé lundi soir au média brésilien SporTV , le technicien argentin a justifé son choix. "", a-t-il d'abord déclaré, en référence à ses désaccords avec la direction marseillaise sur le recrutement en vue de la C1.

"Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer tête baissée et qu’il avait l’intention d’attendre la fin du mercato estival. Cette proposition ne me convenait pas, a lâché sans langue de bois l'ex-sélectionneur de l'Argentine. J'avais besoin de joueurs le plus rapidement possible afin de constituer l'équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Les conditions n’étaient pas réunies."

Sur son compte Instagram, Jorge Sampaoli était allé dans le même sens le 1er juillet. "Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre à des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM", avait-il notamment indiqué. Même si l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor est actuellement troisième de Ligue 1, la page Jorge Sampaoli n'est pas encore totalement refermée dans le coeur des supporters olympiens.

