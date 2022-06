Ad

Je ne sais pas", avait-il répondu à la suite d'une question sur sa présence sur le banc marseillais en 2022-23. Actuellement en vacances au Brésil, Jorge Sampaoli aimerait être rassuré sur l'investissement que la direction de l'OM va consentir avant de disputer la phase de groupes de la Ligue des champions, où le club phocéen n'avait pas existé lors de l'édition 2020-21 . Avant OM-Strasbourg (4-0, 38e journée de L1), l'Argentin avait déjà maintenu le flou concernant son avenir . "", avait-il répondu à la suite d'une question sur sa présence sur le banc marseillais en 2022-23.

Ligue 1 Parti... pour rester : Neymar automatiquement prolongé jusqu'en 2027 au 1er juillet IL Y A 12 HEURES

Il y aura toujours 65.000 personnes au stade, mais l'équipe doit suivre

"Est-ce qu'on veut la Ligue des Champions pour l'argent ou pour y être compétitif ? C'est ce qu'il y a de plus important à savoir pour le président, le propriétaire et le coach : savoir pourquoi on se donne cet objectif, a-t-il ajouté. Il faut savoir s'il y a la possibilité de créer une équipe de Ligue des Champions. Parce que jouer la C1, c'est jouer contre de grandes équipes. Venir pour jouer quelques matches et ne pas vraiment faire partie de la compétition, ça me semble illogique. Il y aura toujours 65.000 personnes au stade, mais l'équipe doit suivre. C'est au club d'être sincère, le projet se développera sur ces bases-là. L'OM est un club très médiatique et très populaire, mais les ressources doivent être à la hauteur."

Sampaoli dispute-t-il son dernier match avec l'OM? "Il met la pression alors qu'il doit des comptes"

Pour l'heure, le mercato n'a pas démarré sous les meilleurs auspices pour l'OM. Boubacar Kamara est parti libre à Aston Villa , William Saliba pourrait ne pas revenir et Alex Witsel préférerait rejoindre l'Atlético Madrid alors que les négociations sembaient bien avancées. Ainsi, RMC Sport précise que le souhait numéro un de Jorge Sampaoli serait de rester à l'OM. Mais tout en imposant ses conditons.

Ligue 1 Lepenant, le troisième coup de l'OL IL Y A 16 HEURES