A croire que vingt-deux mouvements au total ne sont pas assez pour Pablo Longoria. Lancé dans une partie de "Football Manager" à taille réelle, le président de l'Olympique de Marseille pourrait encore faire grossir ce chiffre qui fait plus penser à l'OM du début des années 2000 qu'à un club qui se veut stable et ambitieux. Dans le sens des arrivées, L'Équipe et La Provence nous apprennent que la piste menant à Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame) est encore active. De l'autre côté, Jordan Amavi, Bamba Dieng et Duje Caleta-Car sont priés d'aller voir ailleurs.

La piste Malinovskyi n'est pas une surprise puisqu'elle a déjà été évoquée il y a quelques semaines dans le cadre d'un échange avec Cengiz Under. Plus habitué à évoluer dans l'axe que le Turc, qu'Igor Tudor n'a titularisé qu'à une seule reprise en trois matches cette saison, l'Ukrainien est en instance de départ puisque son contrat du côté de Bergame s'achève en juin 2023. S'il fut un temps Tottenham lorgnait le joueur de 29 ans, l'OM serait désormais seul sur le coup selon L'Equipe. De son côté, La Provence avance que le dossier s'annonce compliqué, sans en préciser la raison.

Amavi, Dieng, Caleta-Car : Longoria doit vendre

Compliquée aussi l'opération dégraissage menée par Pablo Longoria qui sait qu'après avoir autant dépensé, pas seulement cet été mais depuis qu'il a les mains libres sur le mercato (depuis l'été 2021), se séparer de certains joueurs est une nécessité pour ne pas trop mettre dans le rouge les finances du club. C'est pourquoi, Jordan Amavi est invité à accepter l'offre de l'Olympiakos dont les deux quotidiens se font l'écho. Le club grec a trouvé un accord avec l'OM sur un prêt, sans option d'achat pour L'Equipe, avec et quasi-obligatoire pour La Provence. Reste à obtenir l'aval du joueur.

Lui s'est résigné à partir mais il souhaite rester en Ligue 1. Mis au placard par Igor Tudor après une saison en forme de révélation et riche en promesses, Bamba Dieng sait qu'il figure très loin dans la hiérarchie des attaquants. Ainsi, il a accepté l'idée d'un départ mais selon L'Equipe, il aurait accordé sa priorité à Lorient. Puisque Longoria et Marseille ne veulent pas entendre parler d'un prêt, le quotidien sportif avance une somme de 8 millions d'euros pour l'affaire. Enfin, Duje Caleta-Car est lui poussé vers la sortie et pourrait rejoindre l'Angleterre d'ici jeudi 23h. Après, il sera trop tard pour Longoria.

