Christophe Galtier a beau ne pas être arrivé dans la capitale pour "empiler les joueurs", il n'en a pas fini avec ses grandes manœuvres. L'entraîneur du Paris Saint-Germain l'a clamé en conférence de presse, le recrutement parisien n'est pas fini. Outre le transfert de Renato Sanches, officialisé jeudi en début de soirée, l'ancien technicien de l'OGC Nice a aussi appelé de ses vœux l'arrivée de trois joueurs. Après les venues de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et le transfert définitif de Nuno Mendes, le lifting du champion de France se poursuit. Mais pour quel visage ? Récapitulatif des dossiers qui devraient encore secouer le mercato parisien ces prochains jours.

Un défenseur central d'envergure

Ad

C'est une priorité qui commence à s'éterniser. Le PSG a classé la venue d'un nouveau défenseur central comme un des dossiers les plus urgents à traiter. La piste Milan Skriniar a ainsi été évoquée depuis maintenant plusieurs semaines. Mais le feuilleton commence à sérieusement tourner en rond, entre l'Inter Milan qui réclame 70 millions d'euros pour son roc slovaque, et Paris qui attend, en espérant pouvoir faire baisser la note. Les dirigeants parisiens, Luis Campos en tête, envisagent donc un plan B, d'autant que Thilo Kehrer ou Abdou Diallo ne seront pas retenus en cas d'offres intéressantes.

Ligue 1 Lacazette-Tolisso : les sirènes de la nostalgie lyonnaise IL Y A 9 MINUTES

Que donnerait la défense du PSG avec Skriniar ?

Avec une défense désormais à trois comme le souhaite Christophe Galtier, le champion de France doit densifier son arrière-garde autour de Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Le PSG est intéressé par le profil de Wesley Fofana. Mais le tarif de base de l'ancien Stéphanois, et une première offre de Chelsea à hauteur de 75 millions d'euros refusée par Leicester laissent à penser que Paris est déjà hors-jeu. Autre paramètre à prendre en compte : le club souhaite recruter du lourd, sans pour autant casser sa tirelire. L'Equipe évoquait une "enveloppe limitée à environ 80 millions d'euros", hors deniers réinjectés suite à des ventes. De quoi relancer le bruit de couloir menant à Gonçalo Inacio (Sporting), piste moins onéreuse évoquée mi-juillet par Fabrizio Romano ?

Un milieu de terrain athlétique

C'est peut-être le plus gros chantier estival du PSG. Avec le nouveau système en 3-4-2-1, l'entrejeu parisien perd un élément et doit en partie se réinventer pour correspondre au style de jeu recherché par Christophe Galtier. Sur le papier, l'effectif est encore fourni, en plus de la paire Marco Verratti – Vitinha titulaire lors du Trophée des champions dimanche dernier, et de Renato Sanches qui vient de débarquer ce jeudi soir. Mais de tous les milieux de formation restants, certains sont en instance de départ (Wijnaldum), au cœur de rumeurs insistantes (Gueye, Paredes), ou complètement mis au placard (Herrera, Rafinha).

évoluerait dans un championnat étranger et aurait une expérience de la L1" selon le quotidien sportif. Aucun nom n'a pour le moment circulé, et cette ébauche de portrait-robot peut laisser imaginer des pistes assez variées. Des milieux comme Geoffrey Kondogbia (Atlético de Madrid) ou Lucas Tousart (Hertha Berlin) apporteraient leur impact à la récupération du ballon, quand des profils comme Ibrahima Sangaré (PSV Eindhoven) ou Boubakary Soumaré (Leicester) viendraient aussi participer à projeter le bloc vers l'avant et le trident Messi – Neymar – Mbappé. Ne reste guère que Danilo Pereira, qui pourrait également dépanner dans la défense à trois. Mais Paris veut encore densifier ce secteur et y amener davantage de dimension athlétique, comme l'expliquait L'Equipe ce jeudi . L'option numéro un mènerait à un joueur qui "" selon le quotidien sportif. Aucun nom n'a pour le moment circulé, et cette ébauche de portrait-robot peut laisser imaginer des pistes assez variées. Des milieux comme Geoffrey Kondogbia (Atlético de Madrid) ou Lucas Tousart (Hertha Berlin) apporteraient leur impact à la récupération du ballon, quand des profils comme Ibrahima Sangaré (PSV Eindhoven) ou Boubakary Soumaré (Leicester) viendraient aussi participer à projeter le bloc vers l'avant et le trident Messi – Neymar – Mbappé.

99, 75, 95... les joueurs de Ligue 1 peuvent désormais choisir des numéros de maillot originaux

Un attaquant remiseur – finisseur

C'est peut-être là que l'on attendait le moins le club parisien. Hugo Ekitike est arrivé de Reims et Pablo Sarabia compte bien prouver sa valeur après une saison très convaincante au Portugal. Mauro Icardi, lui, est toujours mis en vente, sans succès. Mais le PSG chercherait encore un avant-centre aux qualités bien identifiées : celles de "remiseur-finisseur" selon L'Equipe. En somme, un joueur complémentaire des créatifs Lionel Messi et Neymar, et moins "porteur de ballon" que Kylian Mbappé. En somme, un Gianluca Scamacca, un temps annoncé proche du Parc des Princes avant de rejoindre West Ham.

Quid alors d'Arnaud Kalimuendo, le jeune Titi prêté ces deux dernières saisons avec réussite au RC Lens ? Le joueur de 20 ans n'est pas un monstre physique comme peut parfois le laisser imaginer ce type d'attaquants. Mais sa bonne préparation et surtout ses progrès ces derniers mois pourraient régler le problème du PSG. Soit un prétendant – comme le Stade Rennais, évoqué dernièrement – profite de l'occasion pour obtenir le transfert du joueur aux 12 buts la saison passée en Ligue 1 et offre une rallonge de budget au champion de France. Soit les qualités de Kalimuendo finissent par convaincre les dirigeants parisiens qu'il peut être l'homme idoine pour ce profil. Ses statistiques 2021-2022 plaident en sa faveur : un but tous les deux matches joués, dans le % le plus haut des attaquants des cinq grands championnats avec le meilleur pourcentage de passes réussies, dans les sept pourcents avec le meilleur pourcentage de tirs cadrés.

Arnaud Kalimuendo et Amine Talal lors de PSG - Orléans en match amical le 24 juillet 2021 Crédit: Getty Images

Ligue 1 Les 10 questions que l'on se pose avant la reprise IL Y A 10 MINUTES