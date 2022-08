Le PSG reste très actif sur le mercato. Dans le sens des départs... comme des arrivées. Arnaud Kalimuendo, lui, est d'ailleurs en passe de s'engager avec le Stade Rennais. "On souhaite l'arrivée d'un autre attaquant, avec un calendrier très chargé jusqu'au 15 novembre plus une Coupe du monde (dans trois mois), a prévenu Christophe Galtier en conférence de presse. Le club travaille énormément et je suis en relation directe avec Luis Campos (le directeur du football, NDLR), qui lui est en relation directe avec la direction et le président".

"Il ne faut pas se tromper et ne pas faire n'importe quoi, voir ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n'a aucune garantie et le club ne prendra pas pour prendre et empiler les joueurs. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée", a-t-il ajouté. Depuis l'ouverture du marché des transferts, le PSG a recruté le jeune attaquant français de Reims (20 ans) Hugo Ekitike alors qu'Arnaud Kalimuendo, international espoirs formé au club, est en passe de rejoindre Rennes après un prêt de deux ans à Lens.

Icardi doit trouver une solution

Mais le champion de France espère également trouver une porte de sortie à l'Argentin Mauro Icardi, arrivé en 2019 mais qui sort de deux saisons très compliquées. Le joueur s'entraîne d'ailleurs depuis cette semaine avec le groupe des "indésirables", ceux que le PSG aimerait céder d'ici la fin du mercato, le 1er septembre. Christophe Galtier a fait le point sur ce dossier ce jeudi

