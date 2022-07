La nouvelle a été révélée mardi par Le Parisien Cristiano Ronaldo , qui voudrait quitter les Red Devils dès cet été car le club anglais ne jouera pas la prochaine édition de la C1, aurait proposé ses services au Paris Saint-Germain, via Jorge Mendes auprès de la direction parisienne. Le célèbre agent connaît bien Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour avoir récemment travaillé sur les dossiers Vitinha et Renato Sanches. Cependant, le champion de France n'a pas de place pour le quintuple Ballon d'Or pour l'instant, précise le quotidien francilien.

Pour l'heure, le PSG, qui aurait un accord verbal avec le Rémois Hugo Ekitike , est déjà fortement armé sur le plan offensif avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. De plus, le club de la capitale viserait également Robert Lewandowski , sous contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2023 et aussi sur les tablettes du Barça. Mais la situation de Neymar n'est pas totalement certaine du côté du PSG et un éventuel départ pourrait rebattre les cartes.