"A l'heure actuelle, les deux joueurs les plus proches du PSG viennent de l'étranger : Milan Skriniar et Vitinha", nuance d'entrée Cyril Morin dans le FC Stream Team, rappelant au passage la logique des listes dressées par Luis Campos à son arrivée au PSG. Reste qu'au vu du passif du recrutement du club parisien en L1 (seul Mbappé recruté depuis 2017), ces noms interrogent.

"Les pistes à l'étranger se développent beaucoup plus vite à l'étranger, estime Maxime Dupuis. Le PSG est peut-être plus enclin à mettre plus cher sur des joueurs étrangers parce qu'il y a un peu plus de prestige. En France, on sait que les clubs vendeurs réclament beaucoup. Seko Fofana à 40 millions ? Il est très bon mais je ne suis pas sûr qu'un club anglais mettrait autant".

