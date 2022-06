Pour libérer son capitaine, le RC Lens demanderait entre 30 et 40 millions d'euros sachant que l'Udinese, qui avait vendu Seko Fofana 10 millions en 2020, percevra 20% de la plus-value réalisée par le septième de Ligue 1. Le profil du milieu lensois, aussi convoité par Newcastle United et Arsenal, plairait également à Kylian Mbappé, précise le quotidien. En ce début de mercato, le PSG s'active pour se renforcer au milieu. Outre Seko Fofana, le champion de France est intéressé par Renato Sanches et poursuit les négociations pour recruter Vitinha