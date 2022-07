Le profil : un gros travailleur, pas (encore) un grand finisseur

Il est donc la nouvelle recrue offensive de l'OM . Et c'est la question la plus importante, avant même de revenir sur son parcours : quel type d'attaquant est Luis Suárez ? Qu'Arkadiusz Milik se rassure, il ne vient – a priori – pas pour faire la même chose que lui. Auteur de huit buts en 37 matches de Liga la saison dernière, et de quatre réalisations en 25 rencontres lors de la précédente, le Colombien n'est pas encore un serial buteur et doit s'améliorer dans la finition.

Sa saison référence sur un plan statistique, il l'a réalisée du côté de Saragosse, en D2 espagnole, avec 19 buts en 38 matches de championnat. Ce n'était "que" de la deuxième division. Mais c'est la seule équipe dominante dans laquelle il a joué depuis le début de sa carrière européenne.

La principale qualité de Suárez réside dans son activité, offensive comme défensive. Le natif de Santa Marta harcèle, multiplie les appels, se déplace sur tout le front de l'attaque. Il a d'ailleurs ponctuellement été aligné sur un côté avec Grenade, en particulier à gauche. S'il n'hésite pas à provoquer, il fait parler sa puissance, du haut de son mètre 85, plutôt qu'une technique pas toujours très fine.

Une expérience limitée

Si l'OM voulait s'offrir des joueurs d'expérience pour la Ligue des champions, ce ne sera pas pour cette fois. Suárez n'a pour expérience européenne que huit matches de Ligue Europa avec Grenade, avec deux buts à la clé. Pour le reste, il cumule 62 matches de Liga, principalement passés à lutter en milieu de tableau ou pour le maintien. Il n'a d'ailleurs pas pu éviter la relégation du club andalous au terme du précédent exercice, qui fut le plus complet de sa jeune carrière en première division.

Celui qui dispose aussi de la nationalité espagnole compte par ailleurs quatre sélections avec la Colombie : une première en novembre 2020, puis trois autres en février, mars et juin derniers. Il n'a pas encore ouvert son compteur avec les Cafeteros, mais a connu sa première titularisation en Arabie saoudite le 5 juin, dans le couloir gauche.

Passage fantôme à Watford et intérêt du Barça

Luis Suárez a connu un parcours mouvementé jusqu'ici. C'est en 2015 qu'il a fait ses débuts avec l'équipe première des Leones, en D2 colombienne. En 2016, il a effectué son premier passage par Grenade, pour évoluer avec les jeunes en troisième division. Mais la formation espagnole n'a pas levé son option d'achat à l'été 2017, moment choisi par Watford pour le recruter. Le Colombien n'a toutefois pas disputé la moindre rencontre avec les Hornets.

Directement prêté à Valladolid pour y intégrer la réserve, Suarez y a progressé (11 buts en 34 matches de D3) avant de monter d'un cran en rejoignant, toujours en prêt, le Gimnastic de Tarragone la saison suivante, pour 6 buts en 36 matches de deuxième division. Mais c'est du côté de Saragosse, de nouveau en deuxième division, que le néo-Marseillais va se faire un nom, avec cette fameuse saison 2019-2020 à 19 buts et 6 passes décisives, à la suite de laquelle Watford l'a vendu à Grenade pour 7 millions d'euros.

Un exercice qui aurait pu tout changer pour lui, puisque le FC Barcelone s'était renseigné sur son cas quelques jours après la fermeture du mercato hivernal 2020, à la recherche d'un joker médical suite aux blessures d'Ousmane Dembélé et…Luis Suarez, l'Uruguayen. Puis, quelques mois plus tard, en septembre, c'est l'OM qui s'était déjà penché sur son profil pour suppléer Dario Benedetto. Cette fois, il n'y a eu aucune rumeur. Mais une officialisation. "L'autre" Luis Suárez va bien franchir un nouveau palier dans sa carrière, et tenter de faire oublier, autant que possible, son homonyme.

