Pourquoi ils sont nommés

Karl Toko-Ekambi (OL) : critiqué après sa prestation face à Reims (1-1), le Camerounais a répondu de la plus belle des manières contre Auxerre (2-1) en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive pour Tetê.

Mama Baldé (Troyes) : à Monaco, Troyes a pu compter sur le bissaoguinéen, buteur et passeur, pour remporter une victoire précieuse (4-2).

Florian Sotoca (Lens) : symbole de beau début de saison lensois, Sotoca a vécu une soirée de rêve face à Lorient (5-2). Auteur d’un doublé, il a dégoûté la défense lorientaise.

Folarin Balogun (Reims) : prêté par Arsenal, l’attaquant anglais marche sur l’eau en ce début de saison. Entré à la 65e minute, il a trouvé le moyen de s’illustrer en donnant la victoire aux siens face à Angers (4-2).

Nuno Tavares (OM) : le latéral portugais est la bonne pioche du mercato de l’OM. Hyperactif sur son côté gauche, il s’est de nouveau montré essentiel lors de la victoire des olympiens face à Clermont (1-0).

Lionel Messi (PSG) : Messi est en forme et fait des dégâts. S’il n’a pas marqué face à Toulouse (3-0), la «Pulga » a délivré deux passes décisives pour Neymar et Mbappé.

Marco Verratti (PSG) : impérial au milieu de terrain, l'Italien a montré un visage très convaincant face à Toulouse (3-0).

Nicolas Pepe (Nice) : face à Lille, son ancienne équipe, le nouvel attaquant niçois s’est montré décisif en transformant un penalty qu’il est parti chercher après un bel appel en profondeur. Prometteur.

Maxime Estève (Montpellier) : après son récital à Brest, Montpellier a confirmé face à Ajaccio (2-0). Auteur d’un match exemplaire en défense centrale, Estève a été l’un des grands artisans de cette victoire.

Birger Meling (Rennes) : pour son retour à la compétition, le Norvégien n’a pas compté ses efforts dans le derby face à Brest (3-1).

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 5E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Karl Toko-Ekambi (OL) Mama Baldé (Troyes) Florian Sotoca (Lens) Folarin Balogun (Reims) Nuno Tavares (OM) Lionel Messi (PSG) Marco Verratti (PSG) Nicolas Pepe (Nice) Maxime Estève (Montpellier) Birger Meling (Rennes)

