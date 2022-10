Après une première saison plutôt satisfaisante, conclue à la onzième place, Michel Der Zakarian ne trouve plus la clé depuis le 21 août et la victoire à Angers (3-1). Car depuis pratiquement deux mois, le Stade Brestois reste sur une série de cinq défaites (dont notamment le cuisant revers à domicile face à Montpellier, 0-7) et deux matches nuls. Avec une saison à quatre descentes , l'urgence est déjà là pour le club finistérien (ndlr : à deux points du seizième Auxerre). Et comme souvent, c'est l'entraîneur qui devrait en faire les frais.