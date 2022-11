L'OM boucle la première partie de saison sur une joie intense. Les Phocéens ont arraché une importante victoire à Monaco à la dernière seconde en clôture de la 15e journée de Ligue (2-3). Sead Kolasinac a inscrit le but victorieux au bout du temps additionnel (90e+8). Alexis Sanchez (35e) et Jordan Veretout sont les autres buteurs marseillais (83e). Wissam Ben Yedder (45e, sp) et Kevin Volland (72e) ont marqué pour des Monégasques qui voient leurs adversaires prendre 3 points d'avance et s'emparer de la 4e place. Monaco est 6e. Amine Harit est sorti blessé et devrait manquer le Mondial.

Les Olympiens ont dignement fêté leur succès car ils sont passés par de nombreuses émotions ce dimanche. Face à des Monégasques peu à l'aise collectivement dans un système hybride et curieux, ils ont d'abord affiché davantage de certitudes et de tranchant. Nuno Tavares a loupé l'ouverture du score sur un centre de Jonathan Clauss (3e), même chose pour Mattéo Guendouzi sur un nouveau centre du piston droit (9e) tandis qu'Harit n'a pas assez croisé son petit tir en angle fermé sur la gauche (16e). Idéalement servi en retrait au point de penalty, Samuel Gigot n'a pas fait mieux avec une reprise trop enlevée (23e).

Ben Yedder répond à Sanchez

Face à cette maladresse olympienne à la finition, Sanchez a montré l'exemple en obtenant un coup franc axial à 20 mètres pour une faute de Benoît Badiashile avant d'envoyer le ballon dans la lucarne droit d'Alexander Nübel (0-1, 35e). Le Chilien a signé son 5e but en L1 cette saison, deux mois après le précédent. En difficulté défensivement à l'image de l'inhabituel arrière droit Axel Disasi, l'ASM s'est montrée mieux inspirée en attaque. Krépin Diatta a obtenu un penalty pour une faute de Leonardo Balerdi, Ben Yedder l'a transformé d'une Panenka pour égaliser juste avant la pause (45e).

Alexis Sanchez, buteur sur coup franc avec l'OM face à Monaco Crédit: Getty Images

Plus d'infos à suivre...

