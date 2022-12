Il y a tout juste un mois, Amine Harit était victime d'une grave blessure sur la pelouse du Stade Louis II lors du match Monaco-Marseille (2-3). Involontairement à l'origine de cette blessure, l'international français Axel Disasi a subi une vague d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Un mois plus tard, l'ASM participe à la campagne "Action Innocence Monaco" qui vise à protéger les plus jeunes contre les dangers d’internet et des réseaux sociaux.

"Même si internet et les réseaux sociaux peuvent être des outils merveilleux, on sait qu’ils peuvent également représenter une menace pour les plus jeunes, avec des conséquences parfois très graves, explique Benoit Badiashile dans un communiqué. On l’expérimente nous-mêmes au quotidien sur nos réseaux sociaux. Les enfants et les adolescents sont plus vulnérables et il est donc important de faire tout notre possible pour les protéger de certains dangers. C’est pourquoi cela me tenait à cœur de participer à cette campagne et de contribuer, à mon niveau, au travail de sensibilisation entrepris par Action Innocence Monaco." De nouvelles actions de sensibilisation devraient être organisées prochainement.

