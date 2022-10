Quatre cents supporters lyonnais seulement pourront accéder samedi au stade de la Mosson pour la rencontre opposant le MHSC à Lyon (12e journée de Ligue 1), "au regard du risque avéré de troubles à l'ordre public", a annoncé jeudi la préfecture de l'Hérault. L'accès au stade pour les supporters de l'OL se fera "dans la limite de 400 personnes, munies de billets". Ils seront "acheminés en bus avec un encadrement des forces de l'ordre", a précisé le communiqué de la Préfecture, en évoquant "un match classé à risque", même si aucune rivalité n'oppose les deux clubs.

Les autres personnes "se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel" auront l'interdiction de rejoindre le stade et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le quartier de la Mosson, celui des facultés ainsi que dans le centre-ville de Montpellier, est-il précisé.

Les "pétards, fumigènes, drapeaux et banderoles" portant des inscriptions appelant à "la provocation, la violence ou la haine" seront également interdits dans l'enceinte et aux abords du stade, ainsi que tout objet "pouvant être utilisé comme projectile". Enfin, la vente et la consommation d'alcool seront interdites sur l'espace public de 13h à 22h samedi dans le périmètre concerné.

