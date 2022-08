Le Paris Saint-Germain ne connaît pas encore la rançon de la gloire, à l’échelle européenne. Mais il déguste déjà celle de la constellation de stars. Samedi soir, Neymar a brillé de mille feux au Parc des Princes, pendant que Kylian Mbappé présentait un visage moins scintillant , au sens propre comme au sens figuré. Auteur d’un doublé, le Brésilien a marqué sur penalty, suppléant le Français qui avait échoué à tromper Jonas Omlin.

Ajoutez à cela un langage corporel bougon de l’international tricolore, certes auteur d’un but lors du succès 5-2 des Parisiens face à Montpellier, et vous obtenez un frémissement médiatique. Il ne manquait plus qu’un "like" de Neymar sur les réseaux sociaux pour qu’un " penalty-gate " pointe le bout de son nez, en cette entame de championnat par ailleurs tranquille pour le PSG, leader de Ligue 1 après deux journées.

Mbappé "n'entend(rait) pas surenchérir"

L’Equipe , les tensions ne datent pas d’hier entre le champion du monde 2018 et l’ancien joueur du Barça. "Mbappé n'aurait pas été contre l'idée d'un départ de Neymar cette saison. En tout cas, il ne s'y serait pas opposé", peut-on lire dans le quotidien sportif. Quant à la montée en puissance, latente, du conflit, elle n’est que timidement niée dans les coulisses du PSG. Selon le journal dans son édition de lundi , les tensions ne datent pas d’hier entre le champion du monde 2018 et l’ancien joueur du Barça.peut-on lire dans le quotidien sportif. Quant à la montée en puissance, latente, du conflit, elle n’est que timidement niée dans les coulisses du PSG.

"Nous allons discuter avec les joueurs, mais pour nous, ce n'est pas un sujet", aurait répondu un membre du club parisien à nos confrères. Et d’ajouter : "Il vaut mieux voir des compétiteurs qui ont faim comme ça, plutôt que des joueurs qui perdent des matches et n'y accordent aucune importance." Le soufflet de la bisbille pourrait tarder à retomber, même si L’Equipe assure que "du côté de Mbappé, on n'entend pas surenchérir."

