Igor Tudor l'avait promis dimanche dernier, il a tenu ses engagements une semaine plus tard. A Nice, après trois matches démarrés sur le banc, Dimitri Payet a débuté en compagnie d'Alexis Sanchez. La doublette, qui fait frissonner toute la Cannebière, a connu ses premières minutes ensemble et la démonstration à Nice (0-3) ne calmera pas la fièvre marseillaise . En première période, les deux hommes ont marché sur les Aiglons.

Payet, à la manœuvre, n'a cessé de réclamer des ballons et s'il n'a ni marqué ni délivré de passe décisive, il a retrouvé toute son influence dans le jeu notamment sur le deuxième et le troisième but de l'OM dont il est à l'origine. Il a disputé 67 minutes en contrôle, au sein d'une équipe dominatrice et dont il a été l'un des chefs d'orchestre. Rayonnant, Sanchez, lui, s'est offert un joli doublé, son premier depuis mai 2021, pour son deuxième match seulement sous ses nouvelles couleurs.

Alexis Sanchez célèbre un but à Nice avec Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss Crédit: Imago

Une embrouille avec le coach ? C'est vous qui avez parlé de ça !

Après des débuts encourageants face à Nantes, le Chilien, pourtant à un poste de 9 qui n'est pas vraiment le sien, démontre tout son engagement dans son nouveau projet. "Sanchez et Payet ? Ce sont deux grands joueurs. Dans un collectif fort, les grands joueurs font la différence", a déclaré un Igor Tudor ravi au micro de Prime Vidéo après "le meilleur match" de l'OM sous ses ordres. Avant de préciser en conférence de presse : "Alexis (Sanchez) a de la qualité. On est content de l'avoir. Mais il n'est pas le seul. Payet ? il a été très bon."

Ce match suffit-il au Réunionnais pour retrouver ses galons d'indiscutable titulaire ? Tudor peut-il encore se priver de son intelligence de jeu ? S'il est trop tôt pour le dire, l'orgueilleux Payet savoure : "Ça fait trois semaines que je prends mon mal en patience que j'avais envie de jouer. Aujourd'hui on m'a donné ma chance, j'avais envie de montrer ce que je sais faire et prendre du plaisir.Je n'étais pas mort. Encore une fois, il y a eu des choix faits et il faut les respecter. Ca fait un mois que je travaille et que j'attends et quand on vous met, il faut être performant." Quant à ses relations tendues avec son coach, l'international français a profité de l'après-match pour mettre les choses au clair face aux journalistes : "Une embrouille avec le coach ? C'est vous qui avez parlé de ça ! Il y a juste eu les choix du coach qu'il faut respecter c'est tout. Aucune embrouille Payet/Tudor."

Ce dimanche, il n'a jamais semblé vouloir faire payer ses choix initiaux à Tudor mais sans doute a-t-il voulu lui prouver qu'il avait eu tort. Au fond, peu importe. Ce début de saison sonne surtout comme un départ quasi idéal. L'OM n'avait plus marqué autant de buts (10) lors des quatre premières journées de championnat depuis 13 ans et Tudor signe le deuxième meilleur départ pour un entraîneur marseillais depuis 40 ans. Il a finalement bien fait de tenir sa promesse.

