C'est un jour qui marque une rupture pour l'OL. Ou un nouveau départ, au choix. Au lendemain de l'annonce de négociations exclusives avec l'Américain John Textor pour la reprise du club, qui en deviendra rapidement l'actionnaire "majoritaire", voire même "unique", comme inidiqué par Jean-Michel Aulas ce mardi, les deux hommes se sont présentés devant la presse pour détailler, point par point, le nouveau projet qui attend le club rhodanien. Et il se veut ambitieux. "C'est un grand jour pour l'institution mais aussi pour tous les gens qui la composent" a annoncé en préambule "JMA", qui reste aux commandes pour au moins trois ans. Voici les cinq déclas à retenir.

Une augmentation de capital consacrée en grande partie au mercato

Le premier qui nous a rapprochés était de mettre le football au cœur de notre développement, explique-t-il. Faire en sorte de retrouver de l'ambition pour toutes les équipes. Le deuxième point, c'était de faire une offre qui correspondait aux vendeurs et ça a été le cas. John va reprendre les actions de deux vendeurs, personnellement je prendrai aussi part au rachat de ces actions." Si les candidats étaient nombreux pour la reprise de l'OL, le choix s'est donc finalement porté sur John Textor, ancien champion de skateboard, star des effets spéciaux convertie à l'intelligence artificielle , investisseur dans le football. Pourquoi ? Aulas l'explique en quatre points. "explique-t-il."

Concernant le troisième point, il se veut important : l'augmentation de capital de 86 millions. "Elle sera consacrée en grande partie au recrutement", a annoncé "JMA". Enfin, le quatrième objectif est clair et il le concerne directement : "S'inscrire dans une relation qui a fait le succès d'OL Groupe, que je puisse rester. Depuis le début, John a souhaité que je reste. Ce n'était pas une obligation absolue, mais c'était un souhait de l'ensemble des fans et aussi des équipes de direction."

Être aussi efficace que des fonds souverains

Ambitieux, le duo Aulas-Textor se sait toutefois limité face à certaines entités, comme "un certain nombre de fonds souverains" à la tête de certaines équipes. Mais la volonté sera celle "d'être aussi efficace que ces fonds souverains" pour amener l'Olympique Lyonnais au sommet. "Depuis le début, il (John Textor, ndlr) souhaite s'investir en ayant une collaboration permanente avec l'équipe de direction et moi-même", a expliqué Aulas, précisant que l'accord est "intervenu dans la nuit de samedi à dimanche", soit lors de la "vingtième nuit" de négociations avec les intervenants.

"On s'est mis d'accord, on s'est tapé dans la main dans la nuit (de dimanche à lundi, ndlr) en visio, et à 03h00 lundi tout était signé", a déclaré Aulas, précisant qu'un conseil d'administration avait validé lundi l'opération. Celle-ci prévoit un rachat complet des participations de Pathé et d'IDG (respectivement 19,36% et 19,85% du capital) et une cession progressive de Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas, qui détient 27,72% du capital.

Je veux gagner la Ligue des champions

Après une première intervention du président Aulas, John Textor a également pris la parole pour se présenter, expliquant avoir "un amour sincère pour ce sport", se considérant "comme un bâtisseur" et expliquant vouloir commencer "avec des projets sociaux, dans la jeunesse, l'éducation". "Je suis ici en tant que ressource. Malheureusement, le football est très lié à l'argent, a regretté l'Américain. J'ai toujours été bon dans l'organisation des investissements (...) Attendez-vous que je sois souvent ici à parcourir l'académie. J'aimerais que tous les clubs deviennent ce qu'est l'OL. Ce club représente le sport, avec le basket aussi. L'OL a déjà dépassé ses frontières, il fait déjà partie des 20 plus grands clubs au monde. Pourquoi j'arriverais ici avec l'ambition de changer les choses ? Si j'arrivais en tant que directeur, je serais un peu fainéant je pense, c'est pourquoi j'arrive en tant que ressource."

gagner des championnats", revenir "sur le devant de la scène européenne" comme le "souhaite" le président Aulas et "gagner la Ligue des champions". L'Américain "veut pouvoir rêver de ça". "JMA", lui, a rappelé que la formation "demeure essentielle" et que la colonne vertébrale de l'équipe première sera "lyonnaise" la saison prochaine, Au niveau des objectifs sportifs, Textor a annoncé vouloir "", revenir "" comme le "" le président Aulas et "". L'Américain "". "JMA", lui, a rappelé que la formation "" et que la colonne vertébrale de l'équipe première sera "" la saison prochaine, notamment avec le retour d'Alexandre Lacazette

Je n'aime pas les projets comme le PSG

Pas vraiment fan des "équipes d'Etat' comme le PSG, comme il l'avait déclaré dans un entretien à CBS Sports, Textor a confirmé sa pensée ce mardi. "Je n'aime pas les projets comme le PSG. (...) Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel depuis quelques années et qu'on y amène du divertissement et de la technologie on va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatari (...) J'espère qu'on pourra les battre dès la saison à venir", a lâché le futur patron de l'OL. Il a d'ailleurs précisé peu après ne pas "avoir de dettes" et ne pas avoir fait appel à un LBO (prise de contrôle par emprunt) pour reprendre l'OL. "Nous achetons les parts, et si nous les finançons avec nos actifs personnels, il n'y a pas un seul dollar de dette qui sera imputé au club dans notre acquisition. Je déteste ça", a annoncé l'Américain.

Lui aussi questionné sur l'éventualité de devenir le principal concurrent du PSG, Aulas s'est montré prudent : "Je ne pense qu'on puisse imaginer être chaque année l'adversaire le plus coriace du PSG. Mais on prend une nouvelle dimension, l'année dernière nous étions champions d'automne. Aujourd'hui, on va avoir plus de moyens et on va changer de stratégie. L'objectif c'est de revenir au plus haut niveau en championnat et en Coupe d'Europe. On n'est pas très loin. Cette année, il nous a manqué un ou deux points, peut-être le point enlevé contre Marseille (...) Il me manque aussi la Coupe d'Europe, comme vous le savez (sourire)."

Aulas sur son avenir : "Un minimum de trois ans, et on verra"

Enfin, concernant son avenir personnel, Aulas a confirmé être engagé pour "un minimum de trois ans" mais laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses sur son avenir. "Je ne vais pas revenir sur mon âge, mais ça suppose beaucoup de sacrifices, de travail et de fatigue. Pour le moment on est dans un deal de trois ans, on se reverra pour se donner des nouvelles de la suite", a-t-il confié.

